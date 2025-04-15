Школьный день в Эстонии будет начинаться не раньше 9 утра

В Министерстве образования подготовлен проект постановления, который предусматривает, что, согласно общему правилу, школьные занятия будут начинаться не в 8 утра, как раньше, а в 9, пишет Rus.ERR.
С 1 сентября школьные занятия в Эстонии будут начинаться с 9 утра или позже, но по решению попечительского совета возможен более ранний старт - не раньше 8 утра.
Министерство образования считает, что более позднее начало уроков положительно влияет на психическое здоровье, поведение и успеваемость учеников.
Школам оставили возможность варьировать расписание с учётом транспорта и загруженности дорог.
Идею обсуждали с 2017 года, но только теперь она оформлена официально.