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Школьный день в Эстонии будет начинаться не раньше 9 утра

Школьник
Школьник Фото: Shutterstock

В Министерстве образования подготовлен проект постановления, который предусматривает, что, согласно общему правилу, школьные занятия будут начинаться не в 8 утра, как раньше, а в 9, пишет Rus.ERR.

С 1 сентября школьные занятия в Эстонии будут начинаться с 9 утра или позже, но по решению попечительского совета возможен более ранний старт - не раньше 8 утра.

Министерство образования считает, что более позднее начало уроков положительно влияет на психическое здоровье, поведение и успеваемость учеников.

Школам оставили возможность варьировать расписание с учётом транспорта и загруженности дорог.

Идею обсуждали с 2017 года, но только теперь она оформлена официально.

Читайте подробнее на портале Rus.ERR. 

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