Защитники «Офиса самоубийств» в Эстонии: закон молчит, а прокуратура - нет

Об этом сообщили в пресс-релизе адвокаты. Обвиняемый Пауль Таммерт, содержавший «офис самоубийств», обвиняется в том, что сдавал в аренду устройство людям, желающим покончить с жизнью, чтобы они могли совершить самоубийство.

Уездный и окружной суды пришли к выводу, что, занимаясь этой деятельностью, Таммерт оказывал услуги в сфере здравоохранения, не имея лицензии. Однако, по словам адвокатов Кайсы-Марии Кубпарт и Элизы Альтрофф, обвиняемый услуг в сфере здравоохранения не оказывал, для сдачи устройства в аренду лицензия ему не требовалась, а помощь в самоубийстве в Эстонии не запрещена законом.

«Общественные дебаты о том, следует ли разрешить или запретить ассистированное самоубийство в Эстонии и при каких условиях, являются с общественной точки зрения крайне необходимыми. Однако гораздо проще ответить на вопрос, можно ли по действующему законодательству посадить человека в тюрьму на срок до трех лет за помощь в самоубийстве. Можно было бы ожидать, что ответ на этот вопрос будет дан в законе, а не сформирован впервые в результате спора во всех трех судебных ступенях», - отмечают адвокаты.