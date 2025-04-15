Государство будет помогать молодежи выйти из экстремистских организаций

​«Тем не менее, мы видим вокруг нас людей, которые были или находятся на пути к радикализации и нуждаются в поддержке, чтобы не представлять угрозу для себя и других из-за приверженности экстремистским идеологиям или деятельности организаций, - отметила Майберг. - Как показано в последних ежегодниках Департамента полиции безопасности, нас особенно беспокоит радикализация молодежи, что и стало ключевым фактором для создания модели вмешательства. Поскольку угроза от радикализированного человека для себя и общества может быть значительной, государство рассматривает этот вопрос очень серьезно.»