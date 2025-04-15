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Reuters: половину боеприпасов России на фронте обеспечивают поставки из КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын является редким иностранным лидером с которым Владимир Путин встретился лично после 24 февраля 2022 года. При этом это первый международный визит северокорейского лидера за несколько лет. Россия, сентябрь 2023 года.
Лидер КНДР Ким Чен Ын является редким иностранным лидером с которым Владимир Путин встретился лично после 24 февраля 2022 года. При этом это первый международный визит северокорейского лидера за несколько лет. Россия, сентябрь 2023 года. Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service via AP

Значение военной помощи из КНДР для российской армии значительно больше, чем было принято считать, пишет Reuters в большом материале о военном взаимодействии Москвы и Пхеньяна, пишет «Медуза».

Журналисты агентства совместно с аналитиками британского Open Source Centre отследили по спутниковым снимкам 64 крупных морских поставки боеприпасов из КНДР в Россию на протяжении последних 20 месяцев. За это время, по их подсчетам, были перевезены от 4 до 6 миллионов снарядов.

Аналитики из Open Source Centre считают, что около 50 процентов боеприпасов, используемых российскими военными в последние месяцы, были поставлены из КНДР.

Такую же оценку в беседе с Reuters привел глава ГУР Кирилл Буданов, а неназванный украинский военный эксперт заявил, что вклад Северной Кореи может достигать 70 процентов.

При этом, по оценкам западных чиновников, сама Россия за 2024 год произвела лишь 2-2,3 миллиона снарядов.

  • О военном сотрудничестве России и КНДР известно с 2023 года, тогда же из Северной Кореи начались первые поставки снарядов. Летом 2024 года страны официально заключили всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве. Помимо боеприпасов, Северная Корея отправила на фронт несколько тысяч военнослужащих.
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