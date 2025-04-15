Reuters: половину боеприпасов России на фронте обеспечивают поставки из КНДР

Журналисты агентства совместно с аналитиками британского Open Source Centre отследили по спутниковым снимкам 64 крупных морских поставки боеприпасов из КНДР в Россию на протяжении последних 20 месяцев. За это время, по их подсчетам, были перевезены от 4 до 6 миллионов снарядов.

Аналитики из Open Source Centre считают, что около 50 процентов боеприпасов, используемых российскими военными в последние месяцы, были поставлены из КНДР.

Такую же оценку в беседе с Reuters привел глава ГУР Кирилл Буданов, а неназванный украинский военный эксперт заявил, что вклад Северной Кореи может достигать 70 процентов.

При этом, по оценкам западных чиновников, сама Россия за 2024 год произвела лишь 2-2,3 миллиона снарядов.