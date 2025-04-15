Галерея Американские сенаторы посетили военную базу в Тапа

Делегация сенаторов Соединенных Штатов, состоящая из сенатора от Флориды Рика Скотта и сенатора от Юты Майка Ли, посетила Эстонию с 14 по 15 апреля.
Сенаторы встретились с американскими военными, служащими при оперативной группе «Võit», а также провели встречи с министром обороны Ханно Певкуром, канцлером Министерства иностранных дел Йонатаном Всевиовым и председателем комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсоном.
На военной базе в Тапа сенаторы встретились с командующим 1-й пехотной бригады Эстонии и военнослужащими США, которые составляют оперативную группу Võit - подразделение, созданное для улучшения развития навыков, обучения и взаимодействия с системой дальнобойного высокоточного залпового огня HIMARS.
На базе сенаторы обсудили совместные учения с HIMARS и ожидаемую поставку пусковых установок для Эстонии в конце апреля. Сенаторы также имели возможность встретиться с военнослужащими США и выразить им благодарность за службу на восточном фланге НАТО.
На встречах с представителями эстонского правительства сенаторы отметили, что Эстония является одной из четырех стран НАТО, поддержавших призыв президента Трампа увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП для укрепления трансатлантической безопасности.
Сенаторы также обсудили с эстонскими лидерами вопросы увеличения экономического сотрудничества между двумя странами, подчеркнув уже имеющееся активное совместную работу в секторах технологий и энергетики, а также новые перспективы для развития взаимодействия в области добычи и переработки критически важных минералов.
Сенатор Скотт является председателем Специального комитета Сената по вопросам пожилых граждан, а также членом Комитета по вооруженным силам и председателем подкомитета по военно-морской мощи этого комитета, а также председателем Комитета по внутренней безопасности и государственным делам, Комитета по бюджету и Комитета по международным отношениям. Сенатор Ли является председателем Комитета по энергетике и природным ресурсам, а также членом Комитета по юридическим вопросам, Комитета по международным отношениям и Комитета по бюджету.