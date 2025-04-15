Галерея Американские сенаторы посетили военную базу в Тапа

Сенаторы встретились с американскими военными, служащими при оперативной группе «Võit», а также провели встречи с министром обороны Ханно Певкуром, канцлером Министерства иностранных дел Йонатаном Всевиовым и председателем комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсоном.

На военной базе в Тапа сенаторы встретились с командующим 1-й пехотной бригады Эстонии и военнослужащими США, которые составляют оперативную группу Võit - подразделение, созданное для улучшения развития навыков, обучения и взаимодействия с системой дальнобойного высокоточного залпового огня HIMARS.

На базе сенаторы обсудили совместные учения с HIMARS и ожидаемую поставку пусковых установок для Эстонии в конце апреля. Сенаторы также имели возможность встретиться с военнослужащими США и выразить им благодарность за службу на восточном фланге НАТО.

На встречах с представителями эстонского правительства сенаторы отметили, что Эстония является одной из четырех стран НАТО, поддержавших призыв президента Трампа увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП для укрепления трансатлантической безопасности.

Сенаторы также обсудили с эстонскими лидерами вопросы увеличения экономического сотрудничества между двумя странами, подчеркнув уже имеющееся активное совместную работу в секторах технологий и энергетики, а также новые перспективы для развития взаимодействия в области добычи и переработки критически важных минералов.