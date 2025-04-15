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Во время пожара на химическом заводе в Кивиыли спасатели столкнулись с нехваткой воды

Фото статьи
Фото: Ain Liiva

Пожар, вспыхнувший в понедельник на теплоэлектростанции химического завода в Кивиыли, стал серьезным испытанием для спасателей и вызвал множество сложностей в организации тушения.

Основной проблемой в первой половине инцидента стала нехватка воды для тушения пожара. Для устранения дефицита были привлечены автоцистерны из Ваянгу, Симуна и Ийсаку. Наиболее остро нехватка ощущалась на начальной стадии, когда одновременно использовались несколько брандспойтов, что значительно увеличивало расход воды.

Около 12:45 оперативный руководитель Марек Мартинсон заявил, что ситуация на месте пожара остается сложной. «С водой для тушения возникли серьезные проблемы, а на месте пожара существует опасность обрушения», - отметил он. Дополнительные трудности создавал сильный ветер.

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