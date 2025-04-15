Во время пожара на химическом заводе в Кивиыли спасатели столкнулись с нехваткой воды

Основной проблемой в первой половине инцидента стала нехватка воды для тушения пожара. Для устранения дефицита были привлечены автоцистерны из Ваянгу, Симуна и Ийсаку. Наиболее остро нехватка ощущалась на начальной стадии, когда одновременно использовались несколько брандспойтов, что значительно увеличивало расход воды.