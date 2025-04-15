«Миллионы погибли из-за трех человек». Трамп обвинил Зеленского в развязывании войны; Киев «не хотел ее ни секунды», заявил президент Украины

Президент США Дональд Трамп вновь возложил вину за начало войны в Украине на Владимира Зеленского, а его специальный представитель Стивен Уиткофф, недавно проводивший переговоры в России, рассказал о содержании своих дискуссий с Владимиром Путиным. Тем временем сам Владимир Зеленский обвинил Москву в нежелании добиваться мира и заявил, что при отсутствии давления она не боится идти на эскалацию. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».
Трамп говорил о войне в Украине во время встречи в Белом доме с президентом Сальвадора Найибом Букеле.
Один из журналистов попросил президента США уточнить, что он имел в виду, когда называл «ошибкой» российский ракетный удар по городу Сумы, в результате которого погибли более 30 человек, а более 100 получили ранения.
Президент США ответил, что «ошибкой было допустить начало войны». «Байден мог бы остановить войну. Зеленский мог бы ее остановить. А Путину вообще не стоило ее начинать. Виноваты все, - заявил Трамп. - Миллионы людей погибли из-за трех человек. Допустим, Путин - номер один, допустим, Байден, который понятия не имел, что, черт возьми, он делает, - номер два. И Зеленский».
Трамп по обыкновению преувеличил: хотя точное число погибших с обеих сторон неизвестно, по разным оценкам, оно исчисляется десятками или сотнями тысяч, но не миллионами.
Трампа также спросили, готов ли он рассмотреть просьбу Владимира Зеленского о продаже Киеву ракет для системы ПВО «Patriot», которая в том числе используется для защиты украинских городов от российских ракетных ударов.
«Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете победить, правильно? Не надо начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, а потом надеяться, что вам дадут ракеты», - ответил президент США.
Эти высказывания Трампа вызвали шок многих украинцев, им также была посвящена целая волна постов журналистов и экспертов, писавших о них в социальных сетях.
«И все, что я могу сделать, это попытаться остановить это. Я хочу остановить убийства. И я думаю, что в этом плане у нас все хорошо. Я думаю, что в ближайшее время у вас будут хорошие предложения», - заключил Трамп.
Трамп снова заявил, что во время его первого президентского срока «Путин даже и не думал» о войне против Украины, а его предшественник Джо Байден мог бы остановить ее, «снизив цены на нефть», но не сделал этого.
Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер подтвердил, что установил для России «крайний срок» прекращения огня», однако точную дату опять не назвал.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон «в течение недель, а не месяцев» сделает вывод о том, действительно ли Москва стремится к миру.
«В Москве не боятся»
В свою очередь Владимир Зеленский вновь заявил, что Россия не хочет мира, хотя Украина под давлением США уже более месяца назад согласилась на предложение о безусловном прекращении огня.
В своем обращении к украинцам в понедельник вечером, то есть еще до очередного выступления Трампа в Белом доме, Зеленский вновь призвал оказывать на Москву большее давление.
«Причина этому только одна: они в Москве не боятся. И если не будет достаточно сильного давления на Россию, они и в дальнейшем будут делать то, к чему они привыкли: воевать и дальше» - сказал Зеленский.
Об этом же он говорил в недавнем интервью американской телекомпании CBS News.
Часть последнего обращения Зеленского можно также трактовать как ответ на утверждения, что войну якобы начала именно Украина.
«Мы не просто готовы к миру быстро - Украина не хотела ни одной секунды войны, - отметил украинский президент. - И когда война завершится, мир четко будет знать, что это произошло, потому что Россию как агрессора принудили к миру. Агрессора, который пришел на украинскую землю в 2014 году, 11 лет назад. И для всех важно, чтобы это не заняло еще годы».
Россия заявила, что может согласиться на перемирие только при условии, если Украина откажется от мобилизации в ВСУ, а западные союзники прекратят поставлять Киеву оружие. Украина и большинство стран Запада назвали такие требования неприемлемыми, поскольку они значительно ослабят позиции Украины и сделают ее беззащитной против российской агрессии.
Уиткофф говорит о «пяти территориях»
Тем временем специальный представитель Трампа на переговорах с Россией Стивен Уиткофф рассказал о содержании своих недавних переговоров с Владимиром Путиным.
В пятницу Уиткофф отправился в Санкт-Петербург и уже в третий раз за последние месяцы встретился с российским президентом. Кремль сообщил, что переговоры продолжались более четырех часов и были посвящены «аспектам украинского урегулирования».
В интервью американскому телеканалу Fox News Уиткофф заявил, что контуры возможного соглашения начинают вырисовываться. Он объяснил, что во время переговоров США наконец выяснили, каковы требования российской стороны для установления «постоянного мира».
«Это мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий, но есть еще намного больше аспектов, - сказал Уиткофф. - Это и протоколы безопасности, это и отсутствие НАТО, и пятая статья [Устава НАТО - Ред.] - там множество деталей».
Хотя Уикофф говорит, что Вашингтон только сейчас создал представление о требованиях Путина, Россия множество раз называла свои условия прекращения войны.
В частности, Москва требовала, чтобы Украина отказалась от намерения вступить в НАТО и отказалась от своих территорий, которые Россия пытается аннексировать.
Стремление вступить в ЕС и НАТО зафиксировано в украинской конституции, но Киев выражал готовность рассмотреть и другие варианты обеспечения своей безопасности. При этом Украина и ее западные союзники заявляли, что никогда не согласятся с российской оккупацией своих территорий.
Ранее Уиткофф в своих интервью повторял некоторые утверждения российской пропаганды об украинских областях, где Москва провела так называемые «референдумы» о присоединении к РФ.
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Разные мнения в администрации Трампа
При этом, как накануне написала газета Wall Street Journal, в администрации Трампа пока нет единого мнения, как строить отношения с Россией.
По данным издания, несколько чиновников, в том числе госсекретарь Марко Рубио и посланник по Украине Кит Келлог, рекомендуют Трампу проявлять больше осторожности в отношениях с Путиным и более жестко реагировать на требования Москвы о территориальных уступках со стороны Киева.
Однако Трамп, по сведениям источников WSJ, пока больше разделяет подход Уиткоффа, убежденного в желании Путина установить мир в Украине.
Дэниел Фрид, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, сказал, что Госдепартамент США и Министерство финансов готовят варианты усиления санкций против России. Однако, по его словам, это делается на случай, если «Трамп решит, что с него хватит Путина».
Как сообщили WSJ источники в Конгрессе, 1 апреля сенатор Линдси Грэм и другие законодатели представили законопроект, направленный против российского экспорта нефти и энергии. При этом Белый дом, по сведениям журналистов, просил повременить с такими предложениями, поскольку хотел сохранить на будущее дополнительные козыри во время переговоров с Россией.
Россия не спешит с прекращением огня, отмечает WSJ, продолжая военные действия и пытаясь выиграть время и добиться более выгодной позиции на переговорах.
Трамп же надеется улучшить отношения с Кремлем, и пока не выполнил свою угрозу ввести новые санкции против российской нефти, хотя временами испытывает нетерпение по отношению к российскому лидеру, сказано в публикации.
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