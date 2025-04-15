«Миллионы погибли из-за трех человек». Трамп обвинил Зеленского в развязывании войны; Киев «не хотел ее ни секунды», заявил президент Украины

«И все, что я могу сделать, это попытаться остановить это. Я хочу остановить убийства. И я думаю, что в этом плане у нас все хорошо. Я думаю, что в ближайшее время у вас будут хорошие предложения», - заключил Трамп.

Трамп снова заявил, что во время его первого президентского срока «Путин даже и не думал» о войне против Украины, а его предшественник Джо Байден мог бы остановить ее, «снизив цены на нефть», но не сделал этого.

Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер подтвердил, что установил для России «крайний срок» прекращения огня», однако точную дату опять не назвал.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон «в течение недель, а не месяцев» сделает вывод о том, действительно ли Москва стремится к миру.

«В Москве не боятся»

В свою очередь Владимир Зеленский вновь заявил, что Россия не хочет мира, хотя Украина под давлением США уже более месяца назад согласилась на предложение о безусловном прекращении огня.

В своем обращении к украинцам в понедельник вечером, то есть еще до очередного выступления Трампа в Белом доме, Зеленский вновь призвал оказывать на Москву большее давление.

Последствия удара по Сумам. На переднем плане уничтоженный автобус, на заднем - разрушенное здание корпуса университета Фото: Reuters