Силы обороны отработали маневры вместе с союзниками

Об этом BNS сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны, отметив, что сначала были проведены учения Ymir 25, в рамках которых пехотные маневренные подразделения бригад Сил обороны отрабатывали действия в составе рот, затем состоялись маневры сил союзников Bold Eagle 25, которые позволили совместно отработать навыки всех участников уже в международном формате.

«Ежегодные учения Ymir направлены на подготовку командиров ротного звена, и в них интегрированы учения союзников Bold Eagle. В ходе учений Ymir все подразделения Куперьяновского пехотного батальона получили навыки взаимодействия и строительства укреплений. Срочнослужащие пехотных рот получили возможность испытать себя в противостоянии боевой группе союзников, включенных в состав 1-й пехотной бригады», - рассказал майор Тоомас Рейн из штаба 2-й пехотной бригады, который проводил учения.

В общей сложности в объединенных учениях с участием международного контингента Ymir 25 и Bold Eagle 25 приняли участие около 1500 военнослужащих. В учениях вместе с подразделениями союзников участвовали пехотный батальон и рота связи 2-й пехотной бригады имени Куперьянова, саперный батальон 1-й пехотной бригады и артиллерийский батальон дивизии.

Также были задействованы подразделения 5-го батальона 5-го эскадрона 7-го кавалерийского полка США, базирующегося в военном городке Ридо. Помимо подразделений, базирующихся в Эстонии, в комбинированных учениях приняли участие подразделения многонациональной боевой группы НАТО в Латвии, в том числе польское танковое подразделение и инструкторы из Канады.