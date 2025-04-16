Рейтинги: «Отечество» сохраняет лидерство, поддержка Партии реформ и центристов растет

Хотя партия «Отечество» в последнее время немного утратила поддержку, она по-прежнему уверенно сохраняет лидерские позиции в рейтинге политических сил. В то же время растет популярность Партии реформ и Центристской партии.
Согласно последним результатам еженедельного опроса Института общественных исследований и компании Norstat Eesti, партию «Отечество» поддерживают 28,1% граждан с правом голоса, Партию реформ - 18,7%, а центристов - 16,9%.
Поддержка лидирующей партии «Отечество» за последнюю неделю снизилась на 1,4 процентных пункта и в сумме упала на 3,6 пункта за последние три недели. В то же время рейтинг Партии реформ за последние четыре недели вырос на 2,6 процентных пункта. Поддержка Центристской партии также продолжает расти: с середины февраля она увеличилась на 3,7 пункта.
За первой тройкой следуют Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) с 15% поддержки, Социал-демократическая партия с 10,2% и партия «Ээсти 200», которую поддерживают 3,1% избирателей.
В целом за партии правящей коалиции выступают 21,8% респондентов, а за оппозиционные силы - 71,8%.
Доцент Института политических исследований имени Юхана Скотте Тартуского университета Мартин Мельдер отметил, что рейтинги партий на этой неделе в значительной степени продолжают тенденции последних недель, и существенных изменений в расстановке политических сил не наблюдается.