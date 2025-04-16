Попавший в серьезный скандал эстонский тренер: удара не было, но я перешел границы

Баскетбольный тренер Пеэп Пахв, отличившийся в выходные резким конфликтом с игроком своей команды, в заявлении во вторник вечером отметил, что, будучи тренером, он должен был решить ситуацию иначе, пытаясь просто успокоить игрока словами.
Инцидент случился в третьей четверти игры, когда Ленк нарушил правила против игрока соперника и получил технический фол за протесты против решения судьи.
Затем на скамейке запасных произошел инцидент, в ходе которого Пеэп Пахв ударил 20-летнего игрока рукой в живот. Был ли удар кулаком или нет, до конца неизвестно. После инцидента Ленк ушел в раздевалку и больше не вернулся.
«В субботу в Хальяла во время полуфинала 2-й лиги ситуация вышла из-под контроля, и я должен взять на себя ответственность и признать - я перешел границу. Я недостаточно серьезно отнесся к этому. Так как конфликт между мной и Кристофером Ленком был разрешен сразу же, когда после игры я извинился в раздевалке команды, я решил сосредоточиться на подготовке к новому матчу. Однако, поразмыслив над событиями субботы, я понимаю, что в качестве тренера мне следовало бы решить ситуацию иначе, пообщавшись с игроком и успокоить его с помощью спокойного разговора.
Учитывая значимость и ход игры, мои эмоции были на пределе. К сожалению, возникла ситуация, в которой, ведя словесную перепалку с игроком, возвращающимся на скамейку, я перешел к физическому контакту, и моя рука случайно попала ему в живот. Это не было ударом, как могло показаться со стороны. Перепалка, не самая приятная, продолжилась и после того, как мы сели на скамейку. Этого не должно было случиться. Я понимаю, что это событие затрагивает общественность в более широком смысле - мое поведение и поступки должны быть приемлемы и для зрителей, и для широкой общественности.
Как тренер, я всегда был бескомпромиссным борцом и считал результат в спорте самым важным. Поэтому я предъявлял высокие требования как к себе, так и к игрокам, из-за чего возникали разногласия и громкие наставления, которые не всегда были самыми цензурными. Десять или пятнадцать лет назад на это смотрели менее критично, но сегодня такое поведение неприемлемо. Я понимаю, что мне нужно измениться, и для подобного поведения нет места.
С проблемой необходимо справляться и учиться сдерживать эмоции. В противном случае невозможно быть успешным тренером и создавать клуб высшего уровня. Но я этого хочу, потому что уверен, что лучшие времена впереди.
Как журналист, я на протяжении многих лет писал о различных проблемах и осуждал тех, кто поступал неправильно. Это накладывает на меня более высокие стандарты. Последний инцидент показывает, что в этот раз я не смог им соответствовать. Не говорит в мою пользу и то, что по натуре я достаточно взрывной. Однако с годами эта черта начала смягчаться.
В одно я все-таки верю – между мной и Кристофером действительно все в порядке, и это для меня главное. Мы много лет вместе в баскетболе. За это время он постоянно развивался как игрок, и я верю, что впереди у него светлое будущее. Надеюсь, что повышенное нежелательное внимание, вызванное инцидентом, не ослабит его стремления двигаться вперед. Я был бы очень рад, если бы наше сотрудничество продолжилось и в следующих сезонах. Однако то, где и как Кристофер продолжит свою карьеру, остается его собственным выбором.
Прошу прощения у всех сторон за произошедший инцидент».