Попавший в серьезный скандал эстонский тренер: удара не было, но я перешел границы

Как тренер, я всегда был бескомпромиссным борцом и считал результат в спорте самым важным. Поэтому я предъявлял высокие требования как к себе, так и к игрокам, из-за чего возникали разногласия и громкие наставления, которые не всегда были самыми цензурными. Десять или пятнадцать лет назад на это смотрели менее критично, но сегодня такое поведение неприемлемо. Я понимаю, что мне нужно измениться, и для подобного поведения нет места.

С проблемой необходимо справляться и учиться сдерживать эмоции. В противном случае невозможно быть успешным тренером и создавать клуб высшего уровня. Но я этого хочу, потому что уверен, что лучшие времена впереди.

Как журналист, я на протяжении многих лет писал о различных проблемах и осуждал тех, кто поступал неправильно. Это накладывает на меня более высокие стандарты. Последний инцидент показывает, что в этот раз я не смог им соответствовать. Не говорит в мою пользу и то, что по натуре я достаточно взрывной. Однако с годами эта черта начала смягчаться.

В одно я все-таки верю – между мной и Кристофером действительно все в порядке, и это для меня главное. Мы много лет вместе в баскетболе. За это время он постоянно развивался как игрок, и я верю, что впереди у него светлое будущее. Надеюсь, что повышенное нежелательное внимание, вызванное инцидентом, не ослабит его стремления двигаться вперед. Я был бы очень рад, если бы наше сотрудничество продолжилось и в следующих сезонах. Однако то, где и как Кристофер продолжит свою карьеру, остается его собственным выбором.