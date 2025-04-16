Знаменитая спортсменка из соседней страны удивила заявлением: мои знакомые русские – чудесные люди

32-летняя Александерссон заявила в интервью шведскому телевидению (SVT), что поддерживает политику Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF), согласно которой российским спортсменам разрешено участвовать в этапах Кубка мира и чемпионатах мира по этому виду спорта в этом сезоне под нейтральным флагом.

Решение федерации следует политике Международного олимпийского комитета (МОК), который разрешил спортсменам из стран-агрессоров участвовать в летних Олимпийских играх в Париже в статусе нейтральных атлетов. Спортсменам из России и Беларуси запрещено участвовать в ряде международных соревнований после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Кроме ориентирования, Александерссон также увлекается лыжным альпинизмом. Она считает, что российским спортсменам должно быть разрешено участвовать в международных соревнованиях.

«Это печально, когда спорт слишком сильно смешивается с политикой. Мы должны стараться помнить, что российские спортсмены - такие же люди, как и все остальные, - сказала она в интервью SVT. - Мои знакомые русские - чудесные и потрясающие люди».

Лыжный альпинизм дебютирует на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Решение о допуске российских лыжных альпинистов к участию пока не принято.

Заявление шведской спортсменки вызвало много критики, особенно в комментариях Instagram. «Что это за чертово заявление?» - удивился один из разочарованных комментаторов.

«Я всегда поддерживал тебя, потому что ты великолепная спортсменка. Поэтому я очень разочарован твоим заявлением. Разве ты не знаешь, что происходит в Украине? Проснись», - написал другой комментатор. На данный момент Александерссон закрыла возможность оставлять комментарии.