Знаменитая спортсменка из соседней страны удивила заявлением: мои знакомые русские – чудесные люди

Выступление шведской ориентировщицы и альпийской лыжницы Туве Александерссон вызвало неоднозначную реакцию у нее на родине.
32-летняя Александерссон заявила в интервью шведскому телевидению (SVT), что поддерживает политику Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF), согласно которой российским спортсменам разрешено участвовать в этапах Кубка мира и чемпионатах мира по этому виду спорта в этом сезоне под нейтральным флагом.
Решение федерации следует политике Международного олимпийского комитета (МОК), который разрешил спортсменам из стран-агрессоров участвовать в летних Олимпийских играх в Париже в статусе нейтральных атлетов. Спортсменам из России и Беларуси запрещено участвовать в ряде международных соревнований после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.
Кроме ориентирования, Александерссон также увлекается лыжным альпинизмом. Она считает, что российским спортсменам должно быть разрешено участвовать в международных соревнованиях.
«Это печально, когда спорт слишком сильно смешивается с политикой. Мы должны стараться помнить, что российские спортсмены - такие же люди, как и все остальные, - сказала она в интервью SVT. - Мои знакомые русские - чудесные и потрясающие люди».
Лыжный альпинизм дебютирует на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Решение о допуске российских лыжных альпинистов к участию пока не принято.
Заявление шведской спортсменки вызвало много критики, особенно в комментариях Instagram. «Что это за чертово заявление?» - удивился один из разочарованных комментаторов.
«Я всегда поддерживал тебя, потому что ты великолепная спортсменка. Поэтому я очень разочарован твоим заявлением. Разве ты не знаешь, что происходит в Украине? Проснись», - написал другой комментатор. На данный момент Александерссон закрыла возможность оставлять комментарии.
За свою спортивную карьеру Александерссон соревновалась в нескольких различных спортивных дисциплинах, но больше всего она известна своими успехами в ориентировании. В период с 2018 по 2022 год она завоевала 11 золотых медалей подряд. Всего она выиграла 21 титул чемпионки мира по ориентированию и 10 титулов чемпионки мира по лыжному ориентированию.