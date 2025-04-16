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Миллиард евро: Эстония сможет укрепить оборону за счет средств ЕС

Будет ли возможность перенаправить часть поддержки, например, на строительство заграждения на границе или производство боеприпасов - пока неясно.
Будет ли возможность перенаправить часть поддержки, например, на строительство заграждения на границе или производство боеприпасов - пока неясно. Фото: Marko Saarm

Уже в этому году в Европейском союзе планируют кардинально изменить порядок распределения средств - в прямо противоположную сторону от нынешней системы. Так что сейчас Эстонии выгодно приостановить текущее распределение денег из фондов ЕС.

Если раньше Эстонию, как и другие страны, упрекали в том, что она слишком медленно осваивает средства Европейского союза - миллиарды евро, по сути, лежат без дела и тают под давлением инфляции, - то теперь в Брюсселе готовятся кардинально изменить правила. И, что интересно, выигрывают от этого как раз те, кто не спешил тратить.

В ближайшие месяцы ЕС намерен пересмотреть механизм распределения средств из так называемых фондов сплоченности. Плохая новость - дополнительных денег не будет. Но хорошая заключается в том, что оставшиеся неосвоенными средства можно будет использовать на гораздо более выгодных условиях. То есть вкладывать не в проекты «для галочки», а в действительно нужные вещи.

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