Миллиард евро: Эстония сможет укрепить оборону за счет средств ЕС

Если раньше Эстонию, как и другие страны, упрекали в том, что она слишком медленно осваивает средства Европейского союза - миллиарды евро, по сути, лежат без дела и тают под давлением инфляции, - то теперь в Брюсселе готовятся кардинально изменить правила. И, что интересно, выигрывают от этого как раз те, кто не спешил тратить.