Снова российские ракеты летят в центр города. Киев оживляет диалог с НАТО и обозначает свои красные линии. Обзор событий в Украине

Зеленский во время совместной пресс-конференции с Рютте таким образом дал ответ на заявление специального посланника президента США Стива Уиткоффа, которое прозвучало 14 апреля в эфире близкого к Республиканской партии телеканала Fox News. Тогда Уитклофф предположил в весьма определенных выражениях, что мирное соглашение между Киевом и Москвой, якобы, будет включать урегулирование вопроса «так называемых пяти территорий». Да, Уитклофф не уточнял, о каких именно территориях идет речь, однако именно пять украинских регионов российские депутаты по указке Путина включили в перечень российских административных единиц российской же Конституции.

В свою очередь Рютте осудил российские удары по украинским городам, в частности обстрел двумя баллистическими ракетами Сум в Вербное воскресенье. Но главное - изменилась в более определенную сторону его риторика: «Я здесь сегодня, потому что верю, что народ Украины заслуживает настоящего мира, настоящей безопасности и защищенности в своей стране, в своих домах…». И он тут же напомнил, что за первые три месяца 2025 года страны - члены НАТО выделили более 20 млрд евро помощи Украине, в том числе - в сфере безопасности и обороны.