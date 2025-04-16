Снова российские ракеты летят в центр города. Киев оживляет диалог с НАТО и обозначает свои красные линии. Обзор событий в Украине

В Вербное воскресенье российские ракеты прилетели в центр города Сумы - гибель нескольких десятков гражданских и двоих детей потрясла страну. Через два дня украинские военные нанесли удар по расположению российской ракетной бригады, которая эти ракеты запустила. Визит генсека НАТО Марка Рютте в Одессу вернул на стол разговоры об украинских красных линиях и безопасности в Черном море. Российские войска пытаются прорваться в Сумскую область, а в Донбассе линия фронта замерла. В Украине внимательно наблюдают за судьбой якобы китайского танкера, который остановили в море эстонские Силы обороны. А вот на пророссийскими маневры Будапешта и Братиславы в Киеве смотрят с удивлением и раздражением. Переговоры Киева с Вашингтоном по поводу соглашения о ресурсах перешли в юридическую плоскость. Об этом в своем обзоре рассказывает украинский журналист Олександр Крамаренко.
14 апреля в украинских дипломатических миссиях по всему миру были объявлен днем траура. Также день траура был объявлен в областях, соседствующих с Сумской областью, где 13 апреля произошла трагедия. В самой Сумской области был объявлен трехдневный траур в связи с гибелью 35 гражданских лиц, в том числе двоих детей, в результате российского ракетного удара по центру города Сумы. Кроме того были ранены 107 взрослых гражданских и 18 детей.
Эта трагедия однозначно показала, что Москва не собирается садиться за стол переговоров.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги».
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Ракетный террор Путина
Обстрел областного центра Сумы, расположенного в нескольких десятках километров от российской границы - это далеко не первый случай, когда российские ракеты прилетали по центру крупного мирного города. Первый раз подобное произошло 14 июля 2022 года, и тогда ракетная атака на центр Винницы сопровождалась гибелью большого числа гражданских. Только по официальным данным, тогда погибли 27 гражданских лиц, в том числе 12 женщин и трое детей. Также сообщалось о гибели трех военнослужащих. Но соотношение числа погибших военных и гражданских на фоне того, что примерно четыре процента населения Украины находится в Силах обороны, говорит о том, что целью были именно гражданские.
После того случая президент Украины Владимир Зеленский призвал признать Россию спонсором терроризма, а саму ракетную атаку назвал военным преступлением. Российские войска после того неоднократно атаковали дронами и ракетами абсолютно гражданские объекты. Так 8 июля 2024 года была обстреляна общеукраинская клиника матери и ребенка «Охмадит» в Киеве: тогда по столице выпустили 38 ракет разного типа. Много раз обстреливали Харьков, Одессу, Днепр, Кривой Рог, Херсон.
Однако серия обстрелов крупных украинских городов, которая продолжается последние пять недель, - во время так называемого «энергетического перемирия» - выглядит как системный террор с целью принудить украинские власти к капитуляции. Военного или экономического смысла эти обстрелы не имеют. В центрах крупных городов просто нет военных целей. Никто не складирует там боеприпасы и технику, там нет расположения войсковых частей - по очень простой причине: в центре крупного города невозможно сделать такое размещение тайным. Атаковать в разгар весны энергетическую инфраструктуру абсолютно бессмысленно. Даже локальный блэкаут мало на что повлияет, так как острый дефицит электроэнергии или газа невозможно спровоцировать на фоне начавшегося теплого сезона.
Украинское общество восприняло обстрел 13 апреля как откровенный террор. Страну потрясли кадры с многочисленными погибшими. И одновременно Украина восхищалась сумским мальчишкой, юным спортсменом Кириллом Ильяшенко, который, несмотря на полученные повреждения, смог выбраться из начавшего гореть троллейбуса и разблокировал входную дверь. Это спасло тех пассажиров, которые остались в живых после того, как троллейбус получил многочисленные пробоины от кассетных боеприпасов.
Да, в том и дело, что российские ракеты были снаряжены кассетными боеголовками, что стало причиной такого числа жертв. Тем более, что воскресным утром в центре города было многолюдно, многие сумчане возвращались из церквей в связи с Вербным воскресеньем.
Одновременно в воскресенье начали распространяться слухи о том, что, целью российских ракет было якобы какое-то собрание военных, которое было отменено, а вот обстрел не отменили. Эту версию охотно развивали российские телеканалы. Также распространялась информация о гибели нескольких украинских офицеров во время обстрела. Однако тут надо иметь ввиду, что Сумы - прифронтовой областной центр и в нем все время находится много военных, как и в Харькове, например. Ну и большое число жертв среди гражданских также говорит о неизбирательном ракетном обстреле.
Температуры слухам добавило то обстоятельство, что через два дня после обстрела был уволен с должности председателя Сумской областной государственной администрации Владимир Артюх. Не исключено, что он как руководитель региона допустил какой-то промах, который мог усугубить последствия российской ракетной атаки. Вот только одновременно с Артюхом тем же решением правительства был смещен с должности председателя Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор.
В тот же день, когда российские ракеты упали на Сумы, украинская военная разведка назвала номера российских войсковых частей, которые ответственны за ракетный террор. А уже через два дня, 15 апреля, Силы обороны Украины атаковали беспилотниками в Курской области пункт постоянной дислокации одной из этих частей - российской 448-й ракетной бригады.
Украинский Генштаб сообщил, что после атаки была зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. То есть рвались атакованные склады боеприпасов. Российские источники в Сети сообщали, что в атаке на российскую бригаду принимали участие более сотни украинских беспилотников, а также размещали яркие видео с результатами украинской атаки по российской ракетной бригаде. На них можно было наблюдать ту самую вторичную детонацию.
Трагедия 13 апреля в Сумах также повлияла и на тональность визита в Одессу генсека НАТО Марка Рютте, что состоялся 15 апреля. Хотя в Украине ждали от Рютте еще большей определенности.
Украинские «красные линии» - все еще на столе
Одесса, в отличие от Сум и Харькова, далека от российской границы, но этот город с 2022 года непрерывно находится под российскими обстрелами, так как в его окрестностях находятся самые мощные украинские морские порты.
Поэтому визит генсека НАТО Марка Рютте в Украину демонстративно предусматривал его появление в Одессе. Потому что Одесса - ключ к Черному морю, к украинскому аграрному и металлургическому экспорту. Ну и еще неподалеку от Одессы ровно три года назад украинские Силы обороны утопили флагман российского Черноморского флота - ракетоносный крейсер «Москва». Собственно, с той беспрецедентной атаки и стартовала украинская кампания по потоплению ЧФ РФ и вытеснению его остатков в сторону северо-кавказского побережья.
Именно в Одессе Владимир Зеленский вернул на геополитический стол ключевую «красную линию» Украины - требование о восстановлении ее территориальной целостности. Он однозначно дал понять, что Киев не признает российскими временно оккупированные регионы Украины.
Зеленский во время совместной пресс-конференции с Рютте таким образом дал ответ на заявление специального посланника президента США Стива Уиткоффа, которое прозвучало 14 апреля в эфире близкого к Республиканской партии телеканала Fox News. Тогда Уитклофф предположил в весьма определенных выражениях, что мирное соглашение между Киевом и Москвой, якобы, будет включать урегулирование вопроса «так называемых пяти территорий». Да, Уитклофф не уточнял, о каких именно территориях идет речь, однако именно пять украинских регионов российские депутаты по указке Путина включили в перечень российских административных единиц российской же Конституции.
В свою очередь Рютте осудил российские удары по украинским городам, в частности обстрел двумя баллистическими ракетами Сум в Вербное воскресенье. Но главное - изменилась в более определенную сторону его риторика: «Я здесь сегодня, потому что верю, что народ Украины заслуживает настоящего мира, настоящей безопасности и защищенности в своей стране, в своих домах…». И он тут же напомнил, что за первые три месяца 2025 года страны - члены НАТО выделили более 20 млрд евро помощи Украине, в том числе - в сфере безопасности и обороны.
А вот по поводу членства в НАТО для Украины Рютте подтвердил, что «ничего не изменилось» с прошлогоднего решения Вашингтонского саммита Альянса. Но членство Украины в НАТО не будет частью мирного соглашения - как дал понять Рютте. То есть все выглядит так, будто направление сохраняется, но о членстве и вытекающих из этого обязательствах Альянса речь не идет в рамках подготовки мирного соглашения с РФ. И при этом Рютте все же явно обозначил, что членство Украины в НАТО как таковое остается на повестке дня. И на том спасибо - откомментировали эту геополитическую эквилибристику в украинском сегментах Х (бывший Твиттер) и Facebook.
Война как аргумент
Одесса действительно выглядела как идеальная площадка для демонстрации намерений Украины. Все же на Черном море украинские позиции выглядят намного более внушительно, чем на сухопутье. Российский военный флот оттеснен на восток, и ему не оставили шансов помешать грузоперевозкам из одесских и дунайских портов. Приглашение контингентов от стран НАТО для обеспечения безопасности на Черном море после заключения мирного договора? А почему бы и нет, если ситуация и так контролируется Киевом весьма жестко.
Конечно, было бы очень полезно для Украины сделать невозможными обстрелы ракетами с российских кораблей-носителей из акватории Черного моря. Точно так же было бы кстати усилить безопасность трафика из украинских портов. В общем, для Марка Рютте и даже для Владимира Зеленского визит в Одессу помог серьезно укрепить тональность в тех заявлениях, что там прозвучали.
Вот только в Украине очень настороженно относятся к деталям вокруг соглашения о прекращении огня на Черном море. Украинские эксперты резонно спрашивают - а что, атаки украинскими дронами и ракетами по российским военным кораблям тоже нельзя? А как тогда удерживать российский флот подальше от трасс торговых судов, которые идут в сторону Одессы и обратно? Рютте заявлял о готовности привлечь Турцию к обеспечению прекращения огня на Черном море. Правда, неясно, как турецкие силы будут препятствовать российским кораблям запускать ракеты по украинским городам - чем россияне занимаются более чем регулярно. Пока что лишь украинские морские дроны остаются самым действенным способом почаще отправлять в эфир фразу «Российских ракетоносителей в акватории Черного моря сегодня нет».
Намного острой и менее определенной остается ситуация на северо-востоке и востоке страны. Украинские части отбиваются вблизи границы на территории Курской области РФ. При этом фиксируются попытки российских штурмовых групп на плечах украинских частей зайти в Сумскую область. Одновременно украинские военные ведут боевые действия в Белгородской области РФ и на востоке Харьковской области. Жесткие бои продолжаются на Донбассе. Но линия фронта там в последние недели почти не движется.
На фоне неопределенности вокруг косвенных договоренностей о прекращении огня вновь активизировались друзья Кремля в Будапеште и Братиславе. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прикладывает максимум усилий для срыва или хотя бы отсрочки 17-го пакета санкций ЕС против РФ. Брюссель хотел бы запустить этот пакет уже в мае. Но Орбан - ветирует. Очень похоже, что и Орбан, и его словацкий коллега Роберт Фицо собираются принять участие в пропагандистском бенефисе Путина в Москве 9 мая. Хотя коллеги Фицо и Орбана в ЕС настоятельно рекомендуют тем отказаться от публичной поддержки российского диктатора.
Нервно продвигается процесс подготовки к подписанию соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых. Как говорят в таких случаях, «в дороге собачка успела подрасти» - то есть американская сторона постепенно пополняет список желаний новыми пунктами. Например, Вашингон предлагает включить в соглашение еще и украинские транзитные газопроводы из РФ в Западную Европу. А если участь, что США сейчас бодрыми темпами вытесняет российских конкурентов с европейского газового рынка своими поставками сжиженного природного газа? Тогда, глядишь, намерения становятся более прозрачными.
Так что технические команды Украины и США по соглашению о полезных ископаемых рубятся в тиши переговорных комнат. А украинское правительство нанимает для сопровождения этого процесса крутые юридические фирмы и выделило на эти цели немалую сумму.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал дал повод украинцам откупорить винца на минувшие выходные. Он сообщил о том, что 11 апреля эстонские военные задержали в Балтийском море судно без флага какого-либо государства да вдобавок было известно, что на то судно ранее были наложены санкции. Этот танкер шел на загрузку в один из российских портов на Балтике. Очень похоже, что такое задержание создает очень сильный прецедент для более внятной реализации санкций против российского экспорта нефти. А нефть - это те самые деньги, на которые Путин ведет агрессивную войну против Украины.