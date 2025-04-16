Скончался бывший главный тренер баскетбольной сборной Маартен ван Гент

Баскетбольный тренер из Нидерландов впервые приехал в Эстонию весной 1987 года, когда прибыл в Таллинн вместе с командой Гента, представляющей бельгийский город-побратим. Команда одержала победу на популярном весеннем турнире, что стало отправной точкой для продолжительных связей с Эстонией.

В 1996 году Маартена ван Гента пригласили стать главным тренером таллиннского «Калева» и эстонской баскетбольной сборной. В качестве наставника национальной команды он провел 13 матчей. Позже он работал главным тренером команды «Эхитустеэрийст» и помог многим игрокам найти путь в зарубежные клубы, выступая также в роли спортивного агента.