АНАЛИЗ Городская управа Таллинна под руководством Осиновского – скучная и серая

В годы, когда у руля в Таллинне стояла Центристская партия, особенно с Эдгаром Сависааром во главе, управление городом приобрело почти мифологические масштабы. Культ личности. Старец из Юлемисте. Бюджет столицы использовался для персональной пропаганды, а раз в год кого-то ловили на коррупции и отправляли за решетку.

Сейчас, конечно, вице-мэры Кристьян Ярван («Отечество») и Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) могут иногда повздорить (впрочем, в последние месяцы и это утихло), но все это - пустяки по сравнению с шоу, которое центристы устраивали годами. Сегодня коалиция просто работает: кто-то доволен, кому-то что-то не нравится, но нет ни громких сенсаций, ни скандалов, ни расколов в обществе.