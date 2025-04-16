АНАЛИЗ Городская управа Таллинна под руководством Осиновского – скучная и серая

Городская управа под руководством Евгения Осиновского (СДПЭ) провела у власти в Таллинне уже год - впервые за десятки лет без участия Центристской партии. Оно скучное и серое. И в этом - его достоинство, потому что это и есть норма.
В годы, когда у руля в Таллинне стояла Центристская партия, особенно с Эдгаром Сависааром во главе, управление городом приобрело почти мифологические масштабы. Культ личности. Старец из Юлемисте. Бюджет столицы использовался для персональной пропаганды, а раз в год кого-то ловили на коррупции и отправляли за решетку.