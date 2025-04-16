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АНАЛИЗ Городская управа Таллинна под руководством Осиновского – скучная и серая

В ноябре прошлого года на открытии трамвайной линии к порту мэру Таллина Евгению Осиновскому (второй слева) помогали перерезать ленточку (слева направо): председатель правления Tallinna Linnatransport AS Кайдо Падар, председатель городского собрания Тоомас Круузимяги, бывший министр инфраструктуры Владимир Свет, вице-мэры Пяртель-Пеэтер Пере и Кристьян Ярван, а также заместитель главы представительства Европейской комиссии в Эстонии, исполняющая обязанности руководителя, Аве Шанк-Лукас.
В ноябре прошлого года на открытии трамвайной линии к порту мэру Таллина Евгению Осиновскому (второй слева) помогали перерезать ленточку (слева направо): председатель правления Tallinna Linnatransport AS Кайдо Падар, председатель городского собрания Тоомас Круузимяги, бывший министр инфраструктуры Владимир Свет, вице-мэры Пяртель-Пеэтер Пере и Кристьян Ярван, а также заместитель главы представительства Европейской комиссии в Эстонии, исполняющая обязанности руководителя, Аве Шанк-Лукас. Фото: Eero Vabamägi

Городская управа под руководством Евгения Осиновского (СДПЭ) провела у власти в Таллинне уже год - впервые за десятки лет без участия Центристской партии. Оно скучное и серое. И в этом - его достоинство, потому что это и есть норма

В годы, когда у руля в Таллинне стояла Центристская партия, особенно с Эдгаром Сависааром во главе, управление городом приобрело почти мифологические масштабы. Культ личности. Старец из Юлемисте. Бюджет столицы использовался для персональной пропаганды, а раз в год кого-то ловили на коррупции и отправляли за решетку.

Сейчас, конечно, вице-мэры Кристьян Ярван («Отечество») и Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) могут иногда повздорить (впрочем, в последние месяцы и это утихло), но все это - пустяки по сравнению с шоу, которое центристы устраивали годами. Сегодня коалиция просто работает: кто-то доволен, кому-то что-то не нравится, но нет ни громких сенсаций, ни скандалов, ни расколов в обществе.

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