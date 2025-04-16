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Местные жители жалуются, что сотрудники предприятия занимают их парковочные места

Перевод: Валерия Ермакова
Рядом с офисным зданием Lemeks на улице Няйтузе есть несколько парковочных мест, но они предназначены для гостей, поэтому сотрудники вынуждены оставлять свои автомобили на соседних улицах.
Рядом с офисным зданием Lemeks на улице Няйтузе есть несколько парковочных мест, но они предназначены для гостей, поэтому сотрудники вынуждены оставлять свои автомобили на соседних улицах. Фото: Margus Ansu

Недавно житель частного дома, расположенного на улице им. Анны Хаава в Тарту, получил предупреждение от работника отдела надзора горуправы за парковку перед воротами своего дома, поскольку поблизости не нашлось свободного места.

После выхода статьи в газете Tartu Postimees с редакцией связался житель улицы Няйтузе, пересекающейся с улицей им. Анны Хаава. Он пояснил, что проблемы в этом районе длятся уже довольно давно. Все началось с того момента, как на улице Няйтузе было построено офисное здание, а затем в районе появились и многоквартирные дома.

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