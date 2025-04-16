Местные жители жалуются, что сотрудники предприятия занимают их парковочные места

После выхода статьи в газете Tartu Postimees с редакцией связался житель улицы Няйтузе, пересекающейся с улицей им. Анны Хаава. Он пояснил, что проблемы в этом районе длятся уже довольно давно. Все началось с того момента, как на улице Няйтузе было построено офисное здание, а затем в районе появились и многоквартирные дома.