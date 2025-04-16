ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? Полиция ищет 71-летнего Валева, который ушел из дома попечения

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 71-летнего Валева, который вечером 15 апреля ушел из дома попечения, расположенного в деревне Хелленурме волости Эльва, и до сих пор не вернулся.
Сообщение о его исчезновении поступило от сотрудника учреждения около 21:30. У Валеви при себе был мобильный телефон, однако он не отвечает на звонки.
Из-за состояния здоровья мужчина может не осознавать, где находится. Сотрудники полиции уже проверили территорию вокруг дома попечения, ближайшие заброшенные здания и другие возможные места его пребывания.
Полиция обращается к жителям деревни Хелленурме и окрестностей с просьбой проверить свои участки, подвалы и другие места, где человек мог бы искать укрытие.
Валев ростом около 185 см. Он был одет в серый свитер и брюки того же цвета, на ногах - черная обувь.
Всех, кто видел Валева или располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, просят сообщить об этом по телефону 112.