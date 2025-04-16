Совершивший грубую ошибку Мбаппе едва избежал наказания

Один из самых дорогих футболистов мира, нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в воскресенье совершил жесткий фол в матче испанской Примеры и был удален с поля. Теперь стало известно, что 26-летний форвард избежал самого сурового наказания, однако все же будет вынужден пропустить следующий матч.
В матче 31-го тура чемпионата против «Алавеса» Мбаппе в первом тайме грубо сыграл против полузащитника соперника Антонио Бланко, ударив его шипами бутсы в голень. Судья сначала показал французу желтую карточку, но после просмотра VAR удалил его с поля.
Во вторник дисциплинарный комитет испанской Примеры сообщил, что Мбаппе получит дисквалификацию на один матч. По мнению комитета, эпизод произошел в рамках игровой ситуации, и Мбаппе не пытался намеренно навредить сопернику. Обычно прямая красная карточка может повлечь за собой более строгие санкции.
Изначально предполагалось, что Мбаппе может быть отстранен от игры на три матча. Согласно регламенту испанской Примеры, за грубое нарушение, в результате которого соперник не получил серьезных травм, предусмотрена дисквалификация от одной до трех игр. На основании первоначальной оценки ожидалось, что француз пропустит два матча.
Это значит, что мадридскому «Реалу» предстоит обойтись без своего ведущего нападающего в матче выходного дня против «Атлетико» из Бильбао. Дисквалификация Мбаппе никак не повлияет на его участие в сегодняшнем ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», где «Реал» должен попытаться отыграться с 0:3.
В воскресенье «Реал» одержал победу над «Алавесом» со счетом 1:0 и за семь туров до конца чемпионата по-прежнему отстает от лидирующей «Барселоны» на четыре очка. Кроме того, у соперников впереди еще одна личная встреча, которая пройдет 11 мая.