Совершивший грубую ошибку Мбаппе едва избежал наказания

В матче 31-го тура чемпионата против «Алавеса» Мбаппе в первом тайме грубо сыграл против полузащитника соперника Антонио Бланко, ударив его шипами бутсы в голень. Судья сначала показал французу желтую карточку, но после просмотра VAR удалил его с поля.

Во вторник дисциплинарный комитет испанской Примеры сообщил, что Мбаппе получит дисквалификацию на один матч. По мнению комитета, эпизод произошел в рамках игровой ситуации, и Мбаппе не пытался намеренно навредить сопернику. Обычно прямая красная карточка может повлечь за собой более строгие санкции.

Изначально предполагалось, что Мбаппе может быть отстранен от игры на три матча. Согласно регламенту испанской Примеры, за грубое нарушение, в результате которого соперник не получил серьезных травм, предусмотрена дисквалификация от одной до трех игр. На основании первоначальной оценки ожидалось, что француз пропустит два матча.

Это значит, что мадридскому «Реалу» предстоит обойтись без своего ведущего нападающего в матче выходного дня против «Атлетико» из Бильбао. Дисквалификация Мбаппе никак не повлияет на его участие в сегодняшнем ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», где «Реал» должен попытаться отыграться с 0:3.