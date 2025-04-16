Комиссия Рийгикогу обсудит использование европейских пособий для Ида-Вирумаа

Фонд справедливого перехода - это созданный Европейским союзом механизм финансирования, поддерживающий экономику, население и окружающую среду в регионах, столкнувшихся с существенными социально-экономическими вызовами в связи с выполнением климатических целей. В Эстонии объем средств Фонда справедливого перехода составляет 340 миллионов евро. Его целевым регионом является Ида-Вирумаа ввиду сланцевой промышленности.

Председатель специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета Урмас Рейнсалу отметил, что на сегодняшний день из средств фонда выплачено лишь семь процентов. «Помимо низкого процента выплат, в отношении ряда крупных проектов, направленных на развитие экономической среды Ида-Вирумаа, поступила информация, что пособия фонда использованы не будут и достигающие десятков миллионов евро инвестиции осуществлены также не будут. Специальная комиссия по контролю государственного бюджета хотела бы знать, как планируется достичь целей средств фонда и есть ли у государства и местных самоуправлений обзор относительно лиц, уже получавших пособия», - сказал Рейнсалу.