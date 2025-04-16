Спецпредставитель США встретился с Путиным: Россия требует пять областей, а у Трампа нет времени

Виткофф вполне обоснованно отметил, что ключевым вопросом на переговорах является так называемая тема пяти территорий. Хотя существует множество других тем для обсуждения, для президента России на текущий момент самым важным является сохранение как можно большей части украинской территории под российским контролем. Эти пять территорий - это Крым, а также Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области.

Россия, безусловно, требует от США полной передачи этих территорий, хотя в значительной части они остаются под контролем Украины. Президенту России ясно, что никто не передаст ему Запорожье и Херсон вместе с территориями на правом берегу Днепра в обмен на мирное соглашение. Однако в данный момент маловероятно, что Россия откажется от своих требований на каком-либо из этапов.

Виткофф (а позднее и президент Трамп) был очень оптимистичен по поводу переговоров в России. Во время неформальной беседы российский президент мог намекнуть на возможные уступки, что вселило в спецпредставителя ложный оптимизм. Однако не стоит думать, что российский президент будет делать заключать компромиссы с одним лишь спецпредставителем. На самом деле с Виткоффом ведутся тактические игры, цель которых - контролировать действия противоположной стороны.