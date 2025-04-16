Спецпредставитель США встретился с Путиным: Россия требует пять областей, а у Трампа нет времени

Специальный представитель президента США Виткофф счел своим долгом сообщить общественности о встрече, которая состоялась в конце прошлой недели с президентом России. По словам Виткоффа, российский президент выдвинул предложения, касающиеся условий для достижения мира, сообщает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Виткофф вполне обоснованно отметил, что ключевым вопросом на переговорах является так называемая тема пяти территорий. Хотя существует множество других тем для обсуждения, для президента России на текущий момент самым важным является сохранение как можно большей части украинской территории под российским контролем. Эти пять территорий - это Крым, а также Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области.
Россия, безусловно, требует от США полной передачи этих территорий, хотя в значительной части они остаются под контролем Украины. Президенту России ясно, что никто не передаст ему Запорожье и Херсон вместе с территориями на правом берегу Днепра в обмен на мирное соглашение. Однако в данный момент маловероятно, что Россия откажется от своих требований на каком-либо из этапов.
Виткофф (а позднее и президент Трамп) был очень оптимистичен по поводу переговоров в России. Во время неформальной беседы российский президент мог намекнуть на возможные уступки, что вселило в спецпредставителя ложный оптимизм. Однако не стоит думать, что российский президент будет делать заключать компромиссы с одним лишь спецпредставителем. На самом деле с Виткоффом ведутся тактические игры, цель которых - контролировать действия противоположной стороны.
Отказ президента США решительно реагировать на нарушения Россией прежних соглашений, а также заявления Виткоффа позволяют сделать вывод, что Трамп еще надеется заключить соглашение в установленный срок. Россияне, безусловно, не рассматривают ситуацию так же.
Пресс-секретарь президента России вчера подтвердил, что с точки зрения их администрации на данный момент нет четко очерченных рамок для соглашения. Однако имеется сильная политическая воля двигаться к его заключению.
Для подстраховки глава внешней разведки России публично повторил все требования России для заключения мирного соглашения, при этом от ни одного из выдвинутых ранее требований Россия не отказалась. Российский министр иностранных дел также подтвердил эту позицию, заявив, что условием для заключения устойчивого мирного соглашения является смена правительства Украины.
Российские лидеры продолжают использовать слабые стороны США, надеясь, что Трамп, оказывая давление на результаты переговоров, окажется в невыгодной позиции. Например, блокировка США заявления G7 по поводу нападения России на Сумы не помогает Соединенным Штатам в переговорах. Напротив, такие шаги только укрепляют позицию России.
О воздушных ударах
Позавчера украинские дроны совершили авиаудары по российской ракетной бригаде, дислоцированной в Курской области, из которой был выпущен один из ракетных комплексов «Искандер», поразивший центр Сум. Можно предположить, что для российской армии это не стало неожиданностью, и удары носили преимущественно символический характер. Кроме того, украинские дроны нанесли удары по нескольким другим целям, в том числе по Курску.
О ситуации на фронте
Второй день подряд российская армия совершает меньше авиаударов, чем в среднем за последний месяц. Украинское командование продолжает публиковать видеозаписи, на которых зафиксированы значительные потери российской бронетехники в ходе наступлений. Можно предположить, что российское командование пыталось увеличить темп наступления, но из-за больших потерь активность на данный момент снизилась.
- Атаки российской армии на Курском, Сумском и Белгородском направлениях утратили свою интенсивность. В основном действуют авиация и артиллерия. Украинские войска удерживают позиции на российской территории в Курской и Белгородской областях. Вчера украинская армия смогла уничтожить крупный склад боеприпасов в Рыльске.
- На Харьковском направлении российские войска были пассивными. На Купянском направлении российские удары были малой интенсивности. На Лиманском направлении удалось поддержать наступление резервами, хотя и здесь давление со стороны нападающих снизилось. На Сиверском направлении продолжаются позиционные бои. В целом на всем фронте изменений вчера не наблюдалось.
- В районе Бахмута вчера были лишь единичные атаки российских войск в районе города Часов Яр. В Торецке продолжаются ожесточенные бои. Украинские войска проводят контратаки, и в целом ситуация остается стабильной.
Направление Покровска остается основным направлением наступления российской армии, однако здесь также наблюдается снижение интенсивности наступательных действий. На юго-западе от Донецка активность российской армии немного возросла. Есть сообщения о небольших успехах обеих сторон в отдельных точках, но в целом ситуация остается стабильной.
- На южном фронте прошли одиночные разведывательные бои.
Согласно информации издания Newsweek, за последние 18 месяцев Северная Корея поставила в Россию более 15 тысяч морских контейнеров с крупнокалиберными боеприпасами. По оценкам экспертов, эти контейнеры могут вместить от 4,2 до 5,8 миллионов единиц боеприпасов. Учитывая, как снизилась активность российской артиллерии за последний год, можно сказать, что поставки из Северной Кореи критически важны для продолжения военных действий России.