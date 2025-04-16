Департамент обновил меры по контролю численности этих птиц в целях охраны рыбных ресурсов

В этом году Департамент окружающей среды Эстонии обновил план действий по охране и регулированию численности бакланов.
На основе этого плана разрешается использовать методы контроля численности этих птиц, включая обработку яиц маслом и отпугивание птиц, с целью защиты рыбных ресурсов и сдерживания роста популяции бакланов.
В этом году разрешается обработка яиц на 24 морских островках до конца мая. На реке Пярну разрешено отпугивание птиц до конца апреля гуманными методами, а также охота в рамках научного исследования.
«Бакланы находятся в Эстонии в благоприятном состоянии: у нас гнездится более 40 тысяч пар, и их численность продолжает расти. В то же время эксперты оценивают их влияние на популяции рыб как значительное, поскольку они в основном охотятся на молодую рыбу, которая еще не успела отнереститься», - объяснила специалист отдела охотничества и гидробиоса Департамента окружающей среды Керли Петтай.
Согласно оценкам и расчетам, подготовленным в прошлом году Морским институтом Тартуского университета, бакланы поедают в Эстонии более 9000 тонн рыбы в год.
Подобно многим другим странам Балтийского моря, Департамент окружающей среды разрешает выборочную обработку яиц маслом, чтобы сдержать рост популяции бакланов. Это разрешено делать на 24 островках, где в основном гнездятся бакланы и где минимален риск потревожить других морских птиц.
Еще один остров может быть включен в список после дистанционного мониторинга. Этой весной также разрешается отпугивание бакланов в период нереста рыб в нижнем течении реки Пярну, а также отстрел до 200 бакланов возле островов Тиндисааре на реке Пярну для научных целей.
«Река Пярну - важное место нереста как для корюшки, так и для лососевых, и там бакланы могут значительно повлиять на запасы рыбы. В целях защиты нерестящихся и мигрирующих рыб Департамент также разрешает отпугивание птиц и охоту для исследований», - сказала Петтай.
С 19 марта по 30 апреля разрешено отпугивать бакланов на реке Пярну с использованием петард, шумовых патронов и воздушных змеев от восхода до заката, а лазерные устройства можно применять круглосуточно. С 26 марта по 30 мая разрешена охота на 200 бакланов на участке от островов Тиндисааре у Пайкузе до плотины Кургья, чтобы исследовать содержимое желудков и определить, какие виды рыб стали их добычей.
Обновленный план действий по охране и регулированию численности бакланов охватывает период с 2024 по 2033 год. Цель плана - поддерживать численность бакланов в согласованных пределах. Вид считается находящимся в благоприятном состоянии, если в стране гнездится не менее 9500 пар.
Согласно экспертной оценке Морского института Эстонии, бакланы особенно сильно влияют на популяции рыб из-за поедания молодняка, который не успел размножиться. Воздействие на ценные виды рыб еще более ощутимо, поскольку их часто искусственно разводят и выпускают в районы, где весной активно кормятся бакланы.
В прошлом году разрешение на обработку яиц было выдано для 12 островков, в этом году их количество увеличено до 24. Разрешение выдано и на остров в заливе Пярнумаа, где Эстонское орнитологическое общество установило камеру наблюдения за птицами. «Как и на других островах, где разрешено масляное покрытие яиц, часть гнезд на этом острове останется нетронутой», - подтвердила Петтай.
Этой весной Таллиннский административный суд отклонил жалобу Эстонского орнитологического общества на выданные в прошлом году разрешения на обработку яиц бакланов. Суд признал, что разрешения были выданы на законных основаниях.