Департамент обновил меры по контролю численности этих птиц в целях охраны рыбных ресурсов

«Река Пярну - важное место нереста как для корюшки, так и для лососевых, и там бакланы могут значительно повлиять на запасы рыбы. В целях защиты нерестящихся и мигрирующих рыб Департамент также разрешает отпугивание птиц и охоту для исследований», - сказала Петтай.

С 19 марта по 30 апреля разрешено отпугивать бакланов на реке Пярну с использованием петард, шумовых патронов и воздушных змеев от восхода до заката, а лазерные устройства можно применять круглосуточно. С 26 марта по 30 мая разрешена охота на 200 бакланов на участке от островов Тиндисааре у Пайкузе до плотины Кургья, чтобы исследовать содержимое желудков и определить, какие виды рыб стали их добычей.

Обновленный план действий по охране и регулированию численности бакланов охватывает период с 2024 по 2033 год. Цель плана - поддерживать численность бакланов в согласованных пределах. Вид считается находящимся в благоприятном состоянии, если в стране гнездится не менее 9500 пар.

Согласно экспертной оценке Морского института Эстонии, бакланы особенно сильно влияют на популяции рыб из-за поедания молодняка, который не успел размножиться. Воздействие на ценные виды рыб еще более ощутимо, поскольку их часто искусственно разводят и выпускают в районы, где весной активно кормятся бакланы.

В прошлом году разрешение на обработку яиц было выдано для 12 островков, в этом году их количество увеличено до 24. Разрешение выдано и на остров в заливе Пярнумаа, где Эстонское орнитологическое общество установило камеру наблюдения за птицами. «Как и на других островах, где разрешено масляное покрытие яиц, часть гнезд на этом острове останется нетронутой», - подтвердила Петтай.