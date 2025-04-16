Клиент Bolt: таксист оскорбил меня и жену

Живущий в Эстонии иностранец Шон в ночь на пятницу вместе с супругой подвергся оскорблениям со стороны таксиста. Представитель компании Bolt извинился перед ним, однако Шона удивило, почему ему не вернули затраченные на поездку деньги. Спустя несколько дней Bolt все же компенсировала ему четыре евро.