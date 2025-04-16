Клиент Bolt: таксист оскорбил меня и жену

Живущий в Эстонии иностранец Шон в ночь на пятницу вместе с супругой подвергся оскорблениям со стороны таксиста. Представитель компании Bolt извинился перед ним, однако Шона удивило, почему ему не вернули затраченные на поездку деньги. Спустя несколько дней Bolt все же компенсировала ему четыре евро.
Шон (полное имя известно редакции) возвращался домой на такси от друзей, где вместе с супругой отмечал ее день рождения. По его словам, поездка прошла спокойно, никаких претензий к таксисту у него не возникло.