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Клиент Bolt: таксист оскорбил меня и жену

Такси Bolt (иллюстративное фото).
Такси Bolt (иллюстративное фото). Фото: Sander Ilvest / Postimees

Живущий в Эстонии иностранец Шон в ночь на пятницу вместе с супругой подвергся оскорблениям со стороны таксиста. Представитель компании Bolt извинился перед ним, однако Шона удивило, почему ему не вернули затраченные на поездку деньги. Спустя несколько дней Bolt все же компенсировала ему четыре евро.

Шон (полное имя известно редакции) возвращался домой на такси от друзей, где вместе с супругой отмечал ее день рождения. По его словам, поездка прошла спокойно, никаких претензий к таксисту у него не возникло.

Они с женой вышли из машины и закрыли дверь, но затем Шона ожидал сюрприз. Водитель опустил боковое стекло и спросил, почему они хлопнули дверью дважды, и были ли у них претензии к поездке.

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