Бывшая первая ракетка мира и футбольная звезда расстались после почти десяти лет брака

Бывший нападающий сборной Германии и игрок мюнхенской Баварии Бастиан Швайнштайгер и экс-первая ракетка мира Ана Иванович, по имеющейся информации, развелись после почти десяти лет брака.
Их называли одной из самых известных спортивных пар мира, однако, похоже, за красивой внешней картинкой скрывались серьезные проблемы. По данным немецкого журнала Bunte, пара живет раздельно уже около двух месяцев, что стало важным поворотом в их некогда идиллических отношениях.
Сорокалетний Швайнштайгер и тридцатисемилетняя Иванович поженились летом 2016 года в Венеции. Они привлекают внимание поклонников по всему миру своим стильным образом жизни и, казалось бы, идеальной семьей. У супругов трое сыновей: Лука, Леон и Тео. Первый из них родился весной 2018 года.
Источники, близкие к паре, отмечают, что их расставание прошло спокойно и без лишнего внимания - никто из них публично не комментировал ситуацию. В то время как Швайнштайгер занят в роли спортивного эксперта на немецком телеканале ARD и проводит большую часть времени в Мюнхене, Иванович живет с детьми в Белграде.
Поскольку работа супругов привела к тому, что их жизни пошли по разным путям, в СМИ предполагают, что именно это и стало причиной развода. Известно, что они уже несколько месяцев не появляются вместе на публичных мероприятиях и не публикуют совместные фотографии в социальных сетях.
Источник из близкого окружения отмечает, что различие в образе жизни и увеличившаяся физическая дистанция сказались на их браке. Если основное место жительства Швайнштайгера - в Мюнхене, то Иванович переехала на родину в Сербию, где с детьми живет в 100-метровой квартире в Белграде.
Сорокалетний Швайнштайгер завершил спортивную карьеру в 2019 году. С 2002 по 2015 год он был ключевым центральным полузащитником «Баварии», затем выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Чикаго Файр». В 2014 году он стал чемпионом мира в составе сборной Германии, а на двух предыдущих чемпионатах мира команда завоевывала бронзовые медали.
Тридцатисемилетняя Иванович за свою карьеру выиграла один турнир Большого шлема - в 2008 году она стала чемпионкой Открытого чемпионата Франции. В том же году дошла до финала на Открытом чемпионате Австралии, а ее наивысшим достижением в Уимблдоне стал полуфинал годом ранее. Стать первой ракеткой мира ей удалось тоже в 2008 году. Спортивную карьеру Иванович завершила в декабре 2016 года, заработав в качестве профессиональной теннисистки более 13 миллионов евро призовых.