Бывшая первая ракетка мира и футбольная звезда расстались после почти десяти лет брака

Их называли одной из самых известных спортивных пар мира, однако, похоже, за красивой внешней картинкой скрывались серьезные проблемы. По данным немецкого журнала Bunte, пара живет раздельно уже около двух месяцев, что стало важным поворотом в их некогда идиллических отношениях.

Сорокалетний Швайнштайгер и тридцатисемилетняя Иванович поженились летом 2016 года в Венеции. Они привлекают внимание поклонников по всему миру своим стильным образом жизни и, казалось бы, идеальной семьей. У супругов трое сыновей: Лука, Леон и Тео. Первый из них родился весной 2018 года.

Источники, близкие к паре, отмечают, что их расставание прошло спокойно и без лишнего внимания - никто из них публично не комментировал ситуацию. В то время как Швайнштайгер занят в роли спортивного эксперта на немецком телеканале ARD и проводит большую часть времени в Мюнхене, Иванович живет с детьми в Белграде.

Поскольку работа супругов привела к тому, что их жизни пошли по разным путям, в СМИ предполагают, что именно это и стало причиной развода. Известно, что они уже несколько месяцев не появляются вместе на публичных мероприятиях и не публикуют совместные фотографии в социальных сетях.