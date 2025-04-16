Известный интернет-магазин закрывается после 28 лет работы

Сайт Hansapost.ee будет работать до 30 апреля 2025 г., 22:00, после этого магазин станет недоступен и не будет принимать новые заказы, а все клиентские аккаунты будут деактивированы.

«Hansapost принадлежит PHH Group вместе с ведущим на эстонском рынке онлайн-магазином Kaup24.ee. Kaup24 предлагает все, что предлагает Hansapost, и даже больше. Оба магазина управляются одной и той же командой в PHH Group, поэтому, чтобы упростить операции и предложить нашим клиентам еще лучший опыт совершения покупок, мы полностью сосредоточимся на Kaup24.ee», - поясняет магазин, который призывает клиентов использовать свои бонусные пункты и подарочные карты.