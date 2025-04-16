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Весенняя пыль ухудшила качество воздуха в городах

Сухая и ветреная погода выявила многолетнюю весеннюю проблему – пыль.
Сухая и ветреная погода выявила многолетнюю весеннюю проблему – пыль. Фото: Meelis Meilbaum

Сухая и ветреная погода вновь обострила ставшую уже традиционной весеннюю проблему - пыль, поднимающуюся с городских улиц. Последние данные мониторинга Эстонского центра экологических исследований показывают: в воздухе заметно возросло содержание мелких частиц (в первую очередь PM₁₀). А вдыхание такого воздуха может негативно сказаться на здоровье.

«Высокие концентрации мелкодисперсных частиц, зафиксированные в городах, связаны с пылью, накопившейся на улицах за зиму, интенсивным автомобильным движением и малым количеством осадков. Пыль поднимается в воздух из-за ветра, транспорта и неправильных методов уборки», - объясняет Марек Маасикметс, глава группы анализа данных отдела воздуха и климата Эстонского центра экологических исследований.

Мелкие частицы настолько малы, что в десятки раз меньше диаметра человеческого волоса: если диаметр волоса около 100 микрометров, то эти частицы в 10–40 раз тоньше. Они могут долго задерживаться в воздухе, легко проникают в дыхательные пути и наносят вред организму.

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