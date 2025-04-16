Весенняя пыль ухудшила качество воздуха в городах

«Высокие концентрации мелкодисперсных частиц, зафиксированные в городах, связаны с пылью, накопившейся на улицах за зиму, интенсивным автомобильным движением и малым количеством осадков. Пыль поднимается в воздух из-за ветра, транспорта и неправильных методов уборки», - объясняет Марек Маасикметс, глава группы анализа данных отдела воздуха и климата Эстонского центра экологических исследований.

Мелкие частицы настолько малы, что в десятки раз меньше диаметра человеческого волоса: если диаметр волоса около 100 микрометров, то эти частицы в 10–40 раз тоньше. Они могут долго задерживаться в воздухе, легко проникают в дыхательные пути и наносят вред организму.