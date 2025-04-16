Весенняя пыль ухудшила качество воздуха в городах

Сухая и ветреная погода вновь обострила ставшую уже традиционной весеннюю проблему - пыль, поднимающуюся с городских улиц. Последние данные мониторинга Эстонского центра экологических исследований показывают: в воздухе заметно возросло содержание мелких частиц (в первую очередь PM₁₀). А вдыхание такого воздуха может негативно сказаться на здоровье.
«Высокие концентрации мелкодисперсных частиц, зафиксированные в городах, связаны с пылью, накопившейся на улицах за зиму, интенсивным автомобильным движением и малым количеством осадков. Пыль поднимается в воздух из-за ветра, транспорта и неправильных методов уборки», - объясняет Марек Маасикметс, глава группы анализа данных отдела воздуха и климата Эстонского центра экологических исследований.