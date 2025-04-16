Лучшие работодатели стран Балтии: кто стал победителем в Эстонии?

В общебалтийском исследовании, проведённом порталом CV.ee в 2024 году, более 30 000 человек приняли участие в голосовании за лучших работодателей Эстонии, Латвии и Литвы. В то время как в Эстонии на вершине рейтинга оказались международные компании, в Латвии и Литве предпочтение отдают в основном местным работодателям.
Среди соискателей особенно популярны компании финансового сектора. При этом исследование показывает, что факторы, влияющие на привлекательность работодателя, различаются в зависимости от страны. В Эстонии и Литве сотрудники в первую очередь ценят конкурентоспособную зарплату и хорошие отношения с коллегами, тогда как в Латвии наибольшее значение придается репутации компании и возможностям для личного развития.
«Интересно наблюдать, насколько различаются ожидания работников в разных странах. Это наглядно показывает, что привлекательность работодателя - не универсальное понятие, а зависит от местной культуры и ценностей», - отмечает директор по коммуникациям CV.ee Карл Одер.
Лояльность работодателю
Исследование также выявило, насколько привлекателен для сотрудников их текущий работодатель. В Латвии и Литве более 70% респондентов назвали наиболее привлекательным именно того работодателя, на которого они сейчас работают. В Эстонии с этим согласились только 50% опрошенных. Это может указывать как на большую открытость эстонцев к новым карьерным возможностям, так и на активную работу эстонских компаний над своим брендом работодателя, благодаря чему на рынке появилось больше привлекательных вариантов, достойных внимания и сравнения.
Лучшие работодатели 2024 года
В Эстонии в десятке лучших работодателей доминируют банки и телекоммуникационные компании:
- Swedbank
- LHV Pank
- SEB Pank
- Telia
- Coop
- Nordea (эстонский филиал)
- Eesti Energia
- Elisa
- Wise
- Bolt
В Латвии предпочтение отдано местным компаниям:
- Latvijas Finieris (производство мебели)
- SEB
- Latvijas Aptieka (аптечная сеть)
В Литве в лидерах - международные бренды:
- SEB
- Orlen Lietuva (литовский филиал польской топливной компании)
- ERGO Insurance (литовский филиал страховой компании)