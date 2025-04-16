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Лучшие работодатели стран Балтии: кто стал победителем в Эстонии?

Swedbank.
Swedbank. Фото: TOM LITTLE

В обще­балтийском исследовании, проведённом порталом CV.ee в 2024 году, более 30 000 человек приняли участие в голосовании за лучших работодателей Эстонии, Латвии и Литвы. В то время как в Эстонии на вершине рейтинга оказались международные компании, в Латвии и Литве предпочтение отдают в основном местным работодателям.

Среди соискателей особенно популярны компании финансового сектора. При этом исследование показывает, что факторы, влияющие на привлекательность работодателя, различаются в зависимости от страны. В Эстонии и Литве сотрудники в первую очередь ценят конкурентоспособную зарплату и хорошие отношения с коллегами, тогда как в Латвии наибольшее значение придается репутации компании и возможностям для личного развития.

«Интересно наблюдать, насколько различаются ожидания работников в разных странах. Это наглядно показывает, что привлекательность работодателя - не универсальное понятие, а зависит от местной культуры и ценностей», - отмечает директор по коммуникациям CV.ee Карл Одер.

Лояльность работодателю

Исследование также выявило, насколько привлекателен для сотрудников их текущий работодатель. В Латвии и Литве более 70% респондентов назвали наиболее привлекательным именно того работодателя, на которого они сейчас работают. В Эстонии с этим согласились только 50% опрошенных. Это может указывать как на большую открытость эстонцев к новым карьерным возможностям, так и на активную работу эстонских компаний над своим брендом работодателя, благодаря чему на рынке появилось больше привлекательных вариантов, достойных внимания и сравнения.

Лучшие работодатели 2024 года

В Эстонии в десятке лучших работодателей доминируют банки и телекоммуникационные компании:

  1. Swedbank
  2. LHV Pank
  3. SEB Pank
  4. Telia
  5. Coop
  6. Nordea (эстонский филиал)
  7. Eesti Energia
  8. Elisa
  9. Wise
  10. Bolt

В Латвии предпочтение отдано местным компаниям:

  1. Latvijas Finieris (производство мебели)
  2. SEB
  3. Latvijas Aptieka (аптечная сеть)

В Литве в лидерах - международные бренды:

  1. SEB
  2. Orlen Lietuva (литовский филиал польской топливной компании)
  3. ERGO Insurance (литовский филиал страховой компании)
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