Лучшие работодатели стран Балтии: кто стал победителем в Эстонии?

Среди соискателей особенно популярны компании финансового сектора. При этом исследование показывает, что факторы, влияющие на привлекательность работодателя, различаются в зависимости от страны. В Эстонии и Литве сотрудники в первую очередь ценят конкурентоспособную зарплату и хорошие отношения с коллегами, тогда как в Латвии наибольшее значение придается репутации компании и возможностям для личного развития.

Лояльность работодателю

Исследование также выявило, насколько привлекателен для сотрудников их текущий работодатель. В Латвии и Литве более 70% респондентов назвали наиболее привлекательным именно того работодателя, на которого они сейчас работают. В Эстонии с этим согласились только 50% опрошенных. Это может указывать как на большую открытость эстонцев к новым карьерным возможностям, так и на активную работу эстонских компаний над своим брендом работодателя, благодаря чему на рынке появилось больше привлекательных вариантов, достойных внимания и сравнения.