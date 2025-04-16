ФОТО И ВИДЕО Грузовики, попавшие в серьезное ДТП, до сих пор остаются на месте аварии

Вечером во вторник на шоссе Таллинн-Нарва, недалеко от деревни Хальяла в Ляэне-Вирумаа, произошла серьезная авария, в которой столкнулись два грузовика. Через 12 часов после происшествия грузовики по-прежнему находятся на месте аварии, и там действует ограничение скорости.