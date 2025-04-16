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ФОТО И ВИДЕО Грузовики, попавшие в серьезное ДТП, до сих пор остаются на месте аварии

Вечером во вторник на шоссе Таллинн-Нарва, недалеко от деревни Хальяла в Ляэне-Вирумаа, произошла серьезная авария, в которой столкнулись два грузовика. Через 12 часов после происшествия грузовики по-прежнему находятся на месте аварии, и там действует ограничение скорости.

В числе участников аварии оказался грузовик Scania компании Lajos с прицепом, полностью загруженным цементом, что значительно осложнило работы по ликвидации последствий. К утру среды на место происшествия была привезена специальная техника для откачки сухого бетона из перевернувшейся цистерны.

К счастью, конструкция прицепа выдержала удар, и из цистерны вытекло лишь незначительное количество цемента. Тем не менее опрокинувшийся грузовик повредил часть асфальта на обочине.

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