Защитники животных призывают отмечать Пасху без яиц

«Есть много замечательных способов отметить праздники дружелюбно по отношению к животным, вместо яиц можно покрасить веганское печенье или выйти на улицу, чтобы насладиться прекрасной весенней природой», - призывают защитники животных, подготовившие викторину на тему праздника без яиц с вопросами о курах, производстве яиц и приготовлении пищи без яиц.

Каждый принявший участие в викторине будет участником розыгрыша двух толстовок Loomus и двух годовых подписок на журнал Vegan. Важно не количество правильных ответов, а радость новых знаний, считают защитники животных.

Loomus напоминает, что готовить без яиц на самом деле легко и существует множество заменителей яиц. Например, веганский омлет можно приготовить из нутовой муки, а в выпечке яйца можно заменить яблочным пюре, арахисовым маслом или замоченными семенами льна.

«Праздники яиц, Пасха, Песах - как бы ни называли эти праздники, следует признать, что в нашем коммерциализированном мире в их основе лежит эксплуатация животных», - прокомментировала член совета директоров Loomus и руководитель веганской программы Loomus Vegetable Choices Ану Тенсинг.