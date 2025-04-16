Фото Обнаруженным в Эстонии чрезвычайно редким видам орхидей будет присвоена высшая категория защиты

Пальчатокоренник самбуковый (Dactylorhiza sambucina) был вновь обнаружен на Сааремаа в 2021 году, после того как этот вид более столетия считался вымершим в Эстонии. В Эстонии растение последний раз видели в 1901 году в Аустла, Сааремаа. Нынешняя популяция является исключительной - в то время как правило половина растений имеет розовые цветки, а половина - желтые, наша популяция состоит из растений с только желтыми цветками, что редкость во всем ареале вида. Известно, что на восточном побережье Балтийского моря это единственное место в Эстонии, где произрастает около тысячи цветущих растений.

Пальчатокоренник самбуковый. Фото: Rainar Kurbel

Гнездоцветка клобучковая (Hemipilia cucullata) была впервые обнаружена в Эстонии лишь в прошлом году, в популяции насчитывалось около 300 цветковых растений. Стройная гнездоцветка - вид азиатского происхождения, западная граница распространения которого простирается до Европы, но здесь он встречается крайне редко - лишь в нескольких местах в Литве, Польше и Латвии.

Оба вида орхидей произрастают в выделенных природоохранных зонах на существующих охраняемых территориях, режим охраны которых обеспечивает сохранение их местообитаний. Однако отнесение его к самой строгой категории защиты - категории I - необходимо для предотвращения опасности, возникающей в связи с возможным сбором или выкапыванием растений сборщиками. Поскольку эти виды имеют только одну среду обитания, подобная деятельность может привести к их полному исчезновению в Эстонии. Защита дает государству правовые инструменты для борьбы с подобной деятельностью и подчеркивает особый статус вида.

Гнездоцветка клобучковая. Фото: Rainar Kurbel

С предложением защитить вид выступили первооткрыватели орхидей Тоомас Хирсе и Райнар Курбель из неправительственной организации Käoraamat. Поскольку оба места цветения расположены на государственных землях, вступление постановления в силу не повлечет за собой дополнительных ограничений для частных землевладельцев или существенных дополнительных расходов для государства. Однако взятие его под охрану поможет лучше организовать и финансировать необходимые работы по охране вида и мониторингу в будущем.