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Врача, лечившего Марадону, обвиняют в интимной связи с футболистом

Диего Марадона, 2008 год.
Диего Марадона, 2008 год. Фото: Hannibal Hanschke

Бывшая спутница жизни Диего Марадоны Вероника Охеда опубликовала скриншоты личных сообщений, из которых, по ее словам, следует, что в 2020 году умерший знаменитый футболист имел сексуальные отношения со своим психиатром Агустиной Косачов.

В южноамериканских СМИ распространяются сообщения сомнительного характера об умершем легендарном футболисте Диего Марадоне. В выходные его бывшая гражданская жена Вероника Охеда опубликовала в своем Instagram личную переписку, в которой участвовали психиатр Марадоны Агустина Косачов и другой психиатр Карлос Диас.

По данным журнала La Nación, Охеда обвинила Косачов в интимной связи с Марадоной. «Ты спала с этим толстяком, ты - мерзавка!» - написал Диас в переписке, передает Iltalehti. «Да. Терапия - это терапия. У каждого свой подход», - ответила Косачов.

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