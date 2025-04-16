Врача, лечившего Марадону, обвиняют в интимной связи с футболистом

В южноамериканских СМИ распространяются сообщения сомнительного характера об умершем легендарном футболисте Диего Марадоне. В выходные его бывшая гражданская жена Вероника Охеда опубликовала в своем Instagram личную переписку, в которой участвовали психиатр Марадоны Агустина Косачов и другой психиатр Карлос Диас.