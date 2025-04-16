В Украине продлили военное положение и мобилизацию

По его данным, за продление военного положения проголосовали 357 депутатов, мобилизации - 346.

Депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко - единственный, кто проголосовал против, как он сам утверждает. Он анонсировал это заранее, объяснив отказ поддержать продление военного положения и мобилизации тем, что власти не провели демобилизацию и не установили сроки ротации военных на фронте.