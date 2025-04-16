В мае стартует ремонт EstLink 2: работы обойдутся в 50-60 миллионов евро

С февраля по апрель велись подготовительные работы по ремонту поврежденной части морского кабеля, которую подняли с морского дна и вырезали. Оставшаяся часть кабеля была протестирована, чтобы убедиться в ее исправности. Целью подготовительных работ было минимизировать риски, связанные с предстоящим ремонтом, а также уточнить детали работ.

Во время ремонта поврежденный участок будет заменен новым морским кабелем, который уложат на дно моря протяженностью около одного километра. Для ремонта будет использован ранее произведенный и поставленный резервный кабель и специальные ремонтные муфты.

Работы такого масштаба требуют тщательного планирования и применения специализированного судна для ремонта. Подготовка к ремонтным работам велась всю зиму в тесном сотрудничестве с производителем кабеля - компанией Nexans.

Ожидаемая стоимость ремонта составит от 50 до 60 миллионов евро, и будет поровну покрыта системными операторами - Elering (Эстония) и Fingrid (Финляндия). Elering будет использовать для оплаты работ доходы, получаемые за счет взимаемой с клиентов платы за перегрузку.

На стоимость влияет и тот факт, что для ускорения работ используется не специализированное кабелеукладочное судно, а универсальное строительное судно, принадлежащее третьей стороне, которое специально адаптируют под характеристики данного кабеля. Если бы использовалось стандартное судно, применяемое обычно для таких ремонтов, работы пришлось бы отложить до конца года.

Электросоединение вернется в эксплуатацию для рынка после завершения ремонта и успешного прохождения всех тестов.

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