Вице-мэр Таллинна: «И хорошо, что все скучно. Без культа личности и бесконечного театра»

Городскую управу Таллинна под руководством Евгения Осиновского (Социал-демократическая партия), управляет столицей уже год, впервые за более чем два десятилетия без участия Центристской партии. По мнению Postimees, нынешняя горуправа Таллинна - скучная и серая. И в этом, по мнению издания, нет ничего плохого, потому что это нормально.

«И хорошо, что все скучно. Нет культа личности, нет бесконечного театра. Хотя, конечно, пара вице-мэров тут немного позабавили публику», - сказал Яшин, добавив, что считает это уже в прошлом. Он добавил, что нового Эдгара Сависаара в городской политике не нужно.

В то же время скучной называют и партию «Ээсти 200», чей рейтинг едва превышает три процента. «Мне кажется, что в какой-то момент вам все-таки придется сделать жизнь чуть интереснее, если хотите показать результат на выборах в органы местного самоуправления», - заметил ведущий, обращаясь к Яшину.

По словам вице-мэра, партия анализировала рейтинги в контексте перестановок в правительстве. «Наши основные опорные регионы - это Тарту и Таллинн. Если где-то у нас есть поддержка и есть шансы на рост, то именно там. По разным данным, в этих городах рейтинг "Ээсти 200" держится на уровне примерно пяти процентов, и это дало нам определенную уверенность, чтобы готовить масштабную кампанию и постараться достичь максимально возможного результата с нашими списками», - сказал Яшин.