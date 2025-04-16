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Глава МВД Эстонии Игорь Таро оказался пользователем соцсети VK, которая полностью прозрачна для спецслужб РФ: «Я и забыл»

Министр внутренних дел Эстонии с 25 марта 2025 года Игорь Таро задумался во время эфира в студии Postimees, 26 марта 2025 года.
Министр внутренних дел Эстонии с 25 марта 2025 года Игорь Таро задумался во время эфира в студии Postimees, 26 марта 2025 года. Фото: Postimees/Scanpix Baltics

Новый глава МВД завел себе аккаунт в российской соцсети «ВКонтакте» (VK) спустя пять лет после начала войны России с Украиной. Rus.Postimees узнал у Игоря Таро, зачем ему это было надо и как он оценивает безопасность присутствия в российской соцсети.

​Пользователь VK «Игорь Таро» с фотографией нынешнего министра внутренних дел Эстонии на аватаре, появился в этой соцсети в 2019 году. Место рождения, указанное пользователем - Выру, а также место учебы - Московский государственный Университет, совпадают с данными министра МВД Игоря Таро.

Аккаунт министра МВД Игоря Таро в в российской социальной сети «ВКонтакте», 16 апреля 2025 года.
Аккаунт министра МВД Игоря Таро в в российской социальной сети «ВКонтакте», 16 апреля 2025 года. Фото: скриншот VK
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