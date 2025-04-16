Глава МВД Эстонии Игорь Таро оказался пользователем соцсети VK, которая полностью прозрачна для спецслужб РФ: «Я и забыл»

Новый глава МВД завел себе аккаунт в российской соцсети «ВКонтакте» (VK) спустя пять лет после начала войны России с Украиной. Rus.Postimees узнал у Игоря Таро, зачем ему это было надо и как он оценивает безопасность присутствия в российской соцсети.
Пользователь VK «Игорь Таро» с фотографией нынешнего министра внутренних дел Эстонии на аватаре, появился в этой соцсети в 2019 году. Место рождения, указанное пользователем - Выру, а также место учебы - Московский государственный Университет, совпадают с данными министра МВД Игоря Таро.