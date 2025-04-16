Минфин источает оптимизм: ситуация улучшается, экономический рост в стране продолжится

В нынешнем году министерство ожидает роста внутреннего валового продукта (ВВП) на 1,7%, тогда как в следующем году - ускорения до 2,5%.

Рост цен в этом году минфин прогнозирует на уровне 5,2%.

Если верить прогнозу министерства, замедление инфляции ожидается в 2026 году, когда влияние налогов уменьшится, а рост цен на продукты питания стабилизируется.

К следующему году рост частного потребления должен восстановиться и достичь 1,5%.

Благодаря реформе подоходного налога доходы населения будут расти быстрее, чем брутто-зарплата, полагают чиновники.

По словам министра финансов Юргена Лиги, экономика с второй половины прошлого года демонстрирует признаки оживления.

«Спад начался до повышения налогов, а рост восстановился во время повышения налогов. Это говорит о том, что наши главные проблемы связаны с адаптацией к разрыву экономических связей из-за войны, инфляцией, высокими процентными ставками и ценами на энергию, а также низким экспортным спросом, а не налогами», – отмечает он.

«Тем не менее, со следующего года есть и хорошие новости по части налогов: исчезнет «налоговый горб», потребитель получит общий необлагаемый минимум в 700 евро, также будет отменен дополнительный налог на все доходы с первого евро и дополнительный налог для предприятий», – перечисляет министр.