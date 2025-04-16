Минфин источает оптимизм: ситуация улучшается, экономический рост в стране продолжится

Согласно весеннему прогнозу, представленному Министерством финансов в среду, экономика Эстонии продолжит постепенно восстанавливаться.
В нынешнем году министерство ожидает роста внутреннего валового продукта (ВВП) на 1,7%, тогда как в следующем году - ускорения до 2,5%.
Рост цен в этом году минфин прогнозирует на уровне 5,2%.
Если верить прогнозу министерства, замедление инфляции ожидается в 2026 году, когда влияние налогов уменьшится, а рост цен на продукты питания стабилизируется.
К следующему году рост частного потребления должен восстановиться и достичь 1,5%.
Благодаря реформе подоходного налога доходы населения будут расти быстрее, чем брутто-зарплата, полагают чиновники.
По словам министра финансов Юргена Лиги, экономика с второй половины прошлого года демонстрирует признаки оживления.
«Спад начался до повышения налогов, а рост восстановился во время повышения налогов. Это говорит о том, что наши главные проблемы связаны с адаптацией к разрыву экономических связей из-за войны, инфляцией, высокими процентными ставками и ценами на энергию, а также низким экспортным спросом, а не налогами», – отмечает он.
«Тем не менее, со следующего года есть и хорошие новости по части налогов: исчезнет «налоговый горб», потребитель получит общий необлагаемый минимум в 700 евро, также будет отменен дополнительный налог на все доходы с первого евро и дополнительный налог для предприятий», – перечисляет министр.
Из-за кризисов последних лет – пандемии коронавируса, роста цен на энергоносители, войны в Украине и притока беженцев, а также внутренних вопросов безопасности и обороны Эстонии существенно выросла налоговая составляющая.
По прогнозу, налоговая нагрузка в 2025 году повысится на 1,2 процентного пункта. Речь идет об автоналоге, а также о повышении налога на доходы физических лиц и налоге с оборота.
Плюс к тому, налоговая нагрузка будет расти за счет увеличения платы за возобновляемую энергию - еще на 0,2 процентного пункта ежегодно.
По оценке министерства, перспективы экономического роста в Эстонии и на мировых экспортных рынках в целом улучшились, однако рост сдерживают геополитическая напряженность и низкие ожидания по инвестициям частного сектора.
Тем не менее, прогноз министерства не предусматривает снижения доли частных инвестиций.
В 2025 году инвестиции значительно вырастут за счет государственного сектора – это связано с завершением бюджетного цикла Евросоюза.
Дефицит бюджета в 2025 году уменьшится до 1,5% ВВП и останется ниже установленного в государственной бюджетной стратегии уровня благодаря налоговым поступлениям. Меньший дефицит приведет и к меньшей долговой нагрузке. Покрываемый из накопленных за прошлый год резервов дефицит снизится до 22,6% ВВП.
В следующем году дефицит бюджета, однако, увеличится, что может добавить проблем с точки зрения фискальной политики.
«Мы вошли в период международных кризисов с уже значительным бюджетным дефицитом, что затруднило реагирование на них. В сочетании с резким ростом оборонных расходов это вынуждает идти на болезненную экономию во всех остальных сферах», – поясняет Юрген Лиги.