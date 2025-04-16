Фицо, собравшийся посетить Москву 9 мая, ответил Кае Каллас: никто не будет указывать мне, куда ехать

«Я поеду в Москву 9 мая. Является ли предостережение Каллас формой шантажа или заявлением о том, что по возвращении меня ждут неприятности? Я не знаю, но знаю одно: сейчас 2025-й год, а не 1939-й», - добавил Фицо.