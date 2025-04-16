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Фицо, собравшийся посетить Москву 9 мая, ответил Кае Каллас: никто не будет указывать мне, куда ехать

Роберт Фицо и Кая Каллас.
Роберт Фицо и Кая Каллас. Фото: Omar Havana

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал в соцсетях на предостережение верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас воздержаться от визита в Москву 9 мая. «Предупреждение и угрозы госпожи Каллас - это проявление неуважения, и я протестую против них», - заявил он.

«Я поеду в Москву 9 мая. Является ли предостережение Каллас формой шантажа или заявлением о том, что по возвращении меня ждут неприятности? Я не знаю, но знаю одно: сейчас 2025-й год, а не 1939-й», - добавил Фицо.

Позавчера издание Euractiv сообщало, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предостерегла страны, являющиеся кандидатами на вступление в ЕС, от поездки в Москву 9 мая, где Кремль организует масштабные торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. 

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