«Схватили за шею и сунули в мешок»: в Латвии задержали иностранцев, издевавшихся над лебедем на глазах у детей

31 марта сотрудники Госполиции Латвии получили информацию от муниципальной полиции Адажского края о том, что днем ранее в Царникаве двое человек якобы жестоко обращались с лебедем. За происходящим наблюдали трое несовершеннолетних.

По словам очевидцев, злоумышленники схватили лебедя за шею, засунули его в черный мешок, положили в машину и уехали. Первоначально предполагалось, что птица могла погибнуть.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно начали оперативные мероприятия по установлению личностей подозреваемых. Уже 31 марта были задержаны двое граждан третьих стран, 1984 и 1993 годов рождения.

Задержанные рассказали, что «праздновали окончание поста» и поймали лебедя ради шутки. По их словам, после этого они направились в Ригу и якобы по дороге выпустили птицу на обочине.

Ранее эти лица не попадали в поле зрения полиции. В отношении них были применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.