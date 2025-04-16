«Схватили за шею и сунули в мешок»: в Латвии задержали иностранцев, издевавшихся над лебедем на глазах у детей

Полицейские задержали двух иностранцев, которых заметили в Царникаве, когда они издевались над лебедем, передает новостной портал RUS.TVNET.
31 марта сотрудники Госполиции Латвии получили информацию от муниципальной полиции Адажского края о том, что днем ранее в Царникаве двое человек якобы жестоко обращались с лебедем. За происходящим наблюдали трое несовершеннолетних.
По словам очевидцев, злоумышленники схватили лебедя за шею, засунули его в черный мешок, положили в машину и уехали. Первоначально предполагалось, что птица могла погибнуть.
Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно начали оперативные мероприятия по установлению личностей подозреваемых. Уже 31 марта были задержаны двое граждан третьих стран, 1984 и 1993 годов рождения.
Задержанные рассказали, что «праздновали окончание поста» и поймали лебедя ради шутки. По их словам, после этого они направились в Ригу и якобы по дороге выпустили птицу на обочине.
Ранее эти лица не попадали в поле зрения полиции. В отношении них были применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Согласно действующему законодательству, за подобные действия может грозить лишение свободы сроком до шести лет, а также запрет на содержание определенных или всех видов животных сроком до пяти лет.