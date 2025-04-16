Конфликт между подростками перерос в поножовщину: 18-летний юноша доставлен в больницу

В ночь на среду в Мыйзакюла произошел инцидент: один подросток был избит, а одного из нападавших ножом ранила 15-летняя девушка. Пострадавший 18-летний юноша доставлен в больницу, подозреваемые задержаны.
Около 23:30 во вторник полиция получила сообщение о конфликте между подростками в волости Мульги, в Мыйзакюла.
По предварительным данным, 18-летний и 16-летний юноши напали на третьего подростка. В ответ 15-летняя девушка ударила ножом одного из нападавших - именно 18-летнего юношу.
Пострадавший был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. По словам прокурора Лыунаского округа Марья-Лийны Талимаа, полиция задержала 15-летнюю девушку и 16-летнего юношу.
Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках уголовного производства.