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Конфликт между подростками перерос в поножовщину: 18-летний юноша доставлен в больницу

Перевод: Каролина Вертяева
Полицейская машина. Фото иллюстративное.
Полицейская машина. Фото иллюстративное. Фото: Arved Breidaks

В ночь на среду в Мыйзакюла произошел инцидент: один подросток был избит, а одного из нападавших ножом ранила 15-летняя девушка. Пострадавший 18-летний юноша доставлен в больницу, подозреваемые задержаны.​

Около 23:30 во вторник полиция получила сообщение о конфликте между подростками в волости Мульги, в Мыйзакюла.

По предварительным данным, 18-летний и 16-летний юноши напали на третьего подростка. В ответ 15-летняя девушка ударила ножом одного из нападавших - именно 18-летнего юношу.

Пострадавший был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. По словам прокурора Лыунаского округа Марья-Лийны Талимаа, полиция задержала 15-летнюю девушку и 16-летнего юношу.

Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках уголовного производства.

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