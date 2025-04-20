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Эвтаназия – медицинская услуга? В Госсуде разгорелся спор о деле «офиса самоубийств»

Пауль Таммерт.
Пауль Таммерт. Фото: Kuvatõmmis

В среду в Государственном суде в Тарту прошли публичные слушания по вопросу о том, является ли аренда устройства для прекращения жизни человека незаконной экономической деятельностью.

Обвиняемому Паулю Таммерту вменяется в вину аренда устройства, которое позволило людям, желающим свести счеты с жизнью, совершить самоубийство. 15 ноября прошлого года Тартуский окружной суд согласился с решением Тартуского уездного суда от 15 мая, согласно которому Пауль Таммерт признан виновным в осуществлении деятельности без соответствующей лицензии и запрещенной предпринимательской деятельности в сфере здравоохранения. 

Адвокаты же утверждают, что действия Таммерта не подпадают под понятие медицинской услуги, а для аренды устройства лицензия не требовалась. По их мнению, помощь в совершении самоубийства не запрещена законом.

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