Проблемный банк, некогда работавший с россиянами, получил разрешение на ликвидацию

Решением Финансовой инспекции прекращается как действие лицензии на осуществление банковской деятельности TBB, так и право дочерней компании TBB liising выступать в качестве кредитора. Решение также дает TBB право начать собственную добровольную ликвидацию.

В прошлом году председатель правления банка Игорь Новиков обосновал подачу заявления о добровольной ликвидации неопределенностью будущего: «Хотя капитализация банка хорошая, уровень буферов капитала и ликвидности достаточен, а все нормативы соблюдены, наблюдательный совет и правление не уверены в устойчивости и прибыльности деятельности концерна».

Бизнес банка в основном был связан с Россией, многие годы там велось тесное сотрудничество с руководителями и топ-менеджерами российской государственной компании «Алмазювелирэкспорт».