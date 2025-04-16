Проблемный банк, некогда работавший с россиянами, получил разрешение на ликвидацию

AS TBB pank (ранее Tallinna Äripank), старейший коммерческий банк Эстонии, который в течение многих лет находился под пристальным вниманием Финансовой инспекции из-за высокого риска отмывания денег, получил разрешение на добровольную ликвидацию, сообщают «Деловые ведомости».
Решением Финансовой инспекции прекращается как действие лицензии на осуществление банковской деятельности TBB, так и право дочерней компании TBB liising выступать в качестве кредитора. Решение также дает TBB право начать собственную добровольную ликвидацию.
В прошлом году председатель правления банка Игорь Новиков обосновал подачу заявления о добровольной ликвидации неопределенностью будущего: «Хотя капитализация банка хорошая, уровень буферов капитала и ликвидности достаточен, а все нормативы соблюдены, наблюдательный совет и правление не уверены в устойчивости и прибыльности деятельности концерна».
Бизнес банка в основном был связан с Россией, многие годы там велось тесное сотрудничество с руководителями и топ-менеджерами российской государственной компании «Алмазювелирэкспорт».
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