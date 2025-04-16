Мэр Таллинна Евгений Осиновский направил министру культуры Хейди Пурга резкое и подробно аргументированное письмо, в котором требует дать ясный ответ по поводу дальнейших планов министерства о строительстве современной пристройки к историческому зданию театра «Эстония».
Вопрос вновь оказался в центре внимания после того, как ЮНЕСКО официально поддержала позицию Департамента охраны памятников старины: нынешние планы расширения Национальной оперы «Эстония» представляют угрозу аутентичности таллиннского Старого города.
Полный текст письма мэра Таллинна Евгения Осиновского приводится ниже.
Позиция мэра однозначна: продолжать работу над проектом можно только в том случае, если государство готово пересмотреть существующие ограничения. В противном случае планы о пристройке в их нынешнем виде придется похоронить.
«Пришло время принимать решение», – прямо пишет Осиновский. По его мнению, город Таллинн не может поддержать проект, осуществление которого в рамках действующего законодательства фактически невозможно.
«Я пишу это письмо, чтобы прояснить позицию министра культуры: считаете ли вы разумным расширение масштабов проекта, запрашиваемое Национальной оперой, и собираетесь ли вы реально искать пути смягчения действующих ограничений? Или вы считаете возведение столь массивной пристройки невозможным, и театр «Эстония» должен отказаться от масштабных планов?» – обращается Осиновский к Пурга.
ЮНЕСКО: проект создает опасный прецедент
Ранее Центр всемирного наследия ЮНЕСКО и ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) дали свою оценку плану расширения Национальной оперы «Эстония», целью которого является строительство современной пристройки к историческому зданию театра.
В марте нынешнего года Комиссия по культуре Рийгикогу представила в ЮНЕСКО документ об оценке воздействия на наследие возможного расширения Эстонского оперного театра.
В письме от 10 апреля Лазар Элунду Ассомо, глава Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, утверждает, что от запланированного расширения в его нынешнем виде следует полностью отказаться.
В технической оценке Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, консультирующего ЮНЕСКО, подчеркивается, что новое строительство будет слишком массивным для исторического здания и нанесет значительный ущерб ценностям Старого Таллинна.
В юридическом тупике
Несмотря на то, что Рийгикогу еще в 2021 году дал зеленый свет строительству пристройки, проект оказался в юридическом тупике: государство само ввело ограничения по части охраны окружающей среды и памятников, что делает реализацию проекта в его нынешнем виде невозможной.
Более того, Министерство культуры, насколько известно городу, даже не начало никаких шагов для внесения необходимых правовых изменений. И это несмотря на существующее постановление Рийгикогу от 7 мая, обязывающее правительство найти решение проблемы.
«Потеря бюджетных средств»
В числе опасений Осиновский указывает, что Национальная опера просит Таллинн разрешить проведение работ по созданию карты бастионных стен и организовать дорогой архитектурный конкурс, который планируется финансировать за счет фонда «Культурный капитал».
Мэр считает это нецелесообразным, если с самого начала ясно, что проект в существующих рамках невозможно реализовать.
«Бюджетные средства не должны тратиться впустую на процесс, который в рамках действующего законодательства невозможен», – подчеркивает Осиновский.
Новый оперный театр в другом месте?
Хотя официальной позиции у Министерства культуры пока нет, отдельные чиновники намекали, что решение ищется, и желание двигаться вперед с учетом ограничений сохраняется.
Означает ли это некий компромисс по поводу расширения здания театра на его нынешнем месте или же предполагаются поиски новой площадки для Национальной оперы - непонятно.
Что дальше?
Теперь же горуправа Таллинна ждет четкого ответа от министра.
«Я пишу это письмо, чтобы прояснить позицию министра культуры: считаете ли вы разумным расширение масштабов проекта, запрашиваемое Национальной оперой, и собираетесь ли вы реально искать пути смягчения действующих ограничений? Или вы считаете возведение столь массивной пристройки невозможным, и театр «Эстония» должен отказаться от масштабных планов?» – обращается Осиновский к Хейди Пурга.
Масштабный проект, который застопорился и к которому привязаны культурные, финансовые и международные аспекты, не может продолжаться в таком виде вечно, считает он.
Полный текст письма Евгения Осиновского
О пристройке к зданию театра «Эстония»
Уважаемая госпожа министр!
В 2021 году Рийгикогу утвердил перечень объектов культуры национального значения, одним из которых стала «пристройка к существующему зданию театра „Эстония“». С тех пор над этим велась серьезная работа с участием представителей города Таллинна.
Тем не менее, мы так и не продвинулись вперед в наиболее критическом вопросе. На участке, где планируется пристройка, действуют как ограничения по охране природы, так и ограничения по охране культурного наследия, установленные государством. Поэтому сегодня, в существующих правовых условиях, желаемый проект пристройки к Национальной опере реализовать невозможно.
Рийгикогу в своём постановлении от 7 мая 2024 года обязал правительство найти решение для строительства пристройки и пересмотреть существующие ограничения. Этого Министерство культуры на сегодняшний день так и не сделало. Насколько нам известно, процесс даже не начинался.
В письме от 10 апреля 2025 года директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазар Элонду Ассомо, на основании проведённой технической оценки и анализа воздействия на наследие (HIA), указывает, что от запланированного расширения в его нынешнем виде следует полностью отказаться, потому что это представляет угрозу аутентичности таллиннского Старого города, включённого в Список всемирного наследия. В письме особо указано, что оценка проведена тщательно и системно, использована вся доступная информация, и всесторонне оценено как визуальное, так и физическое воздействие планируемой пристройки.
В ответ на это письмо высокопоставленный чиновник Министерства культуры заявил: «Мы сами тоже ждём обратной связи на письмо ЮНЕСКО и хотим двигаться дальше конструктивно и совместно. [Хотим] двигаться в направлении строительства нового оперного театра, принимая во внимание действующие ограничения и положения». Мне, однако, непонятно, какого еще ответа вы ждёте, и что может привнести в данном вопросе какое-то новое видение или же добавить ясности, поскольку позиции сторон и обсуждения за последние годы были весьма исчерпывающими.
Я пишу это письмо, чтобы прояснить позицию министра культуры: считаете ли вы разумным расширение масштабов проекта, запрашиваемое Национальной оперой, и собираетесь ли вы реально искать пути смягчения действующих ограничений? Или вы считаете возведение столь массивной пристройки невозможным, и театр «Эстония» должен отказаться от масштабных планов?
Городу необходима ясность для принятия решений в рамках своей компетенции. Национальная опера просит Таллинн разрешить проведение исследований на муниципальной земле для создания карты бастионных стен. Также Национальная опера хочет объявить архитектурный конкурс по линии «Культурного капитала». Я считаю, что бюджетные средства не должны расходоваться на процесс, который в существующем правовом поле невозможен. Поэтому необходимо получить от Министерства культуры однозначное подтверждение, собираетесь ли вы продолжать проект масштабной пристройки к театру «Эстония» и планируете ли для этого соответствующим образом изменить правовую базу.
Подчеркиваю, что Таллинн - столица Эстонии, и мы, конечно, готовы содействовать реализации объекта культуры национального значения в рамках своих полномочий и исходя из интересов города. Но я не могу согласиться с ситуацией, когда время, усилия и средства тратятся на процесс без ясной перспективы.
Уважаемая госпожа министр, пришло время принять решение.
С уважением,
Евгений Осиновский