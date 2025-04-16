Означает ли это некий компромисс по поводу расширения здания театра на его нынешнем месте или же предполагаются поиски новой площадки для Национальной оперы - непонятно.

Что дальше?

«Я пишу это письмо, чтобы прояснить позицию министра культуры: считаете ли вы разумным расширение масштабов проекта, запрашиваемое Национальной оперой, и собираетесь ли вы реально искать пути смягчения действующих ограничений? Или вы считаете возведение столь массивной пристройки невозможным, и театр «Эстония» должен отказаться от масштабных планов?» – обращается Осиновский к Хейди Пурга.

Масштабный проект, который застопорился и к которому привязаны культурные, финансовые и международные аспекты, не может продолжаться в таком виде вечно, считает он.

Полный текст письма Евгения Осиновского

О пристройке к зданию театра «Эстония»

Уважаемая госпожа министр!

В 2021 году Рийгикогу утвердил перечень объектов культуры национального значения, одним из которых стала «пристройка к существующему зданию театра „Эстония“». С тех пор над этим велась серьезная работа с участием представителей города Таллинна.

Тем не менее, мы так и не продвинулись вперед в наиболее критическом вопросе. На участке, где планируется пристройка, действуют как ограничения по охране природы, так и ограничения по охране культурного наследия, установленные государством. Поэтому сегодня, в существующих правовых условиях, желаемый проект пристройки к Национальной опере реализовать невозможно.

Рийгикогу в своём постановлении от 7 мая 2024 года обязал правительство найти решение для строительства пристройки и пересмотреть существующие ограничения. Этого Министерство культуры на сегодняшний день так и не сделало. Насколько нам известно, процесс даже не начинался.

В письме от 10 апреля 2025 года директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазар Элонду Ассомо, на основании проведённой технической оценки и анализа воздействия на наследие (HIA), указывает, что от запланированного расширения в его нынешнем виде следует полностью отказаться, потому что это представляет угрозу аутентичности таллиннского Старого города, включённого в Список всемирного наследия. В письме особо указано, что оценка проведена тщательно и системно, использована вся доступная информация, и всесторонне оценено как визуальное, так и физическое воздействие планируемой пристройки.

В ответ на это письмо высокопоставленный чиновник Министерства культуры заявил: «Мы сами тоже ждём обратной связи на письмо ЮНЕСКО и хотим двигаться дальше конструктивно и совместно. [Хотим] двигаться в направлении строительства нового оперного театра, принимая во внимание действующие ограничения и положения». Мне, однако, непонятно, какого еще ответа вы ждёте, и что может привнести в данном вопросе какое-то новое видение или же добавить ясности, поскольку позиции сторон и обсуждения за последние годы были весьма исчерпывающими.

Я пишу это письмо, чтобы прояснить позицию министра культуры: считаете ли вы разумным расширение масштабов проекта, запрашиваемое Национальной оперой, и собираетесь ли вы реально искать пути смягчения действующих ограничений? Или вы считаете возведение столь массивной пристройки невозможным, и театр «Эстония» должен отказаться от масштабных планов?

Городу необходима ясность для принятия решений в рамках своей компетенции. Национальная опера просит Таллинн разрешить проведение исследований на муниципальной земле для создания карты бастионных стен. Также Национальная опера хочет объявить архитектурный конкурс по линии «Культурного капитала». Я считаю, что бюджетные средства не должны расходоваться на процесс, который в существующем правовом поле невозможен. Поэтому необходимо получить от Министерства культуры однозначное подтверждение, собираетесь ли вы продолжать проект масштабной пристройки к театру «Эстония» и планируете ли для этого соответствующим образом изменить правовую базу.

Подчеркиваю, что Таллинн - столица Эстонии, и мы, конечно, готовы содействовать реализации объекта культуры национального значения в рамках своих полномочий и исходя из интересов города. Но я не могу согласиться с ситуацией, когда время, усилия и средства тратятся на процесс без ясной перспективы.

Уважаемая госпожа министр, пришло время принять решение.

С уважением,

Евгений Осиновский