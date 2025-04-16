Сейм Латвии поддержал выход из Оттавской конвенции

Законопроект был рассмотрен в срочном порядке в двух чтениях.

За выход проголосовали 66 депутатов, против были 14 депутатов партийных фракций «За стабильность» и «Латвия на первом месте».

Воздержались два депутата - Юрис Яковинс (СЗК) и Эдгар Зелдерис, не голосовали три депутата - Амиль Салимов («За стабильность»), Марис Спринджукс («Объединенный список») и Эдмунд Тейрумниекс (Нацобъединение).

Планируется, что Министерство иностранных дел будет координировать с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы подачу документов о выходе государств-участников из конвенции Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и Совету безопасности Организации Объединенных Наций.

Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, но вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, в том числе большинство западных. К конвенции не присоединились Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.

Государства-участники конвенции обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины, а также не разрабатывать, не производить и не приобретать их иным путем, не хранить и никому прямо или косвенно не передавать.

Кроме того, государства-участники Оттавского договора обязуются никоим образом не помогать, не поддерживать и не поощрять никого к действиям, запрещенным для любого государства-участника в соответствии с настоящей конвенцией. Каждое государство-участник обязуется также уничтожить все противопехотные мины или обеспечить их уничтожение в соответствии с положениями конвенции.

В тот момент, когда было принято решение о присоединении Латвии к Оттавской конвенции, не было военных, стратегических соображений или соображений безопасности, почему бы Латвии не присоединиться к ней, но сейчас ситуация с безопасностью в Балтийском регионе изменилась, отмечает МИД.

Министерство подчеркивает, что Латвия продолжит соблюдать международные обязательства, в том числе гуманитарное право, обеспечивая при этом свои потребности в безопасности.

В ведомстве также отмечают, что любое возможное приобретение, размещение и использование неуправляемых противопехотных мин будет зависеть от военной логики и необходимости, а также приоритетов развития обороноспособности и доступного финансирования.