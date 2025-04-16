Эстонский фотограф, подозревающийся в шпионаже в пользу России, освобожден из тюрьмы в Латвии

Эстонец Маттиас Рикка, которого Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала минувшей зимой за фотографирование поездов, вышел из рижского следственного изолятора, где он провел полтора месяца. Об этом в эфире передачи Laser на TV3 рассказал родственница фотографа, влюбленного в железную дорогу.
Маттиас Рикка был задержан спецслужбами соседнего государства в конце февраля. Служба государственной безопасности Латвии рассказывала, что гражданин Эстонии вместе с гражданином Украины подозревается в сборе информации об объектах критической инфраструктуры.