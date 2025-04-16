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Эстонский фотограф, подозревающийся в шпионаже в пользу России, освобожден из тюрьмы в Латвии

Иллюстративное фото. Сотрудник Службы безопасности Латвии (VDD).
Иллюстративное фото. Сотрудник Службы безопасности Латвии (VDD). Фото: Läti Riiklik Julgeolekuteenistus (VDD)

Эстонец Маттиас Рикка, которого Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала минувшей зимой за фотографирование поездов, вышел из рижского следственного изолятора, где он провел полтора месяца. Об этом в эфире передачи Laser на TV3 рассказал родственница фотографа, влюбленного в железную дорогу.

Маттиас Рикка был задержан спецслужбами соседнего государства в конце февраля. Служба государственной безопасности Латвии рассказывала, что гражданин Эстонии вместе с гражданином Украины подозревается в сборе информации об объектах критической инфраструктуры.

Предполагаемый шпионаж осуществлялся в интересах России, в начале марта уточнили в VDD.

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