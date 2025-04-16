Немецкого врача обвиняют в убийстве 15 пациентов

Прокуратура Берлина заявила в среду, что предъявила обвинения местному врачу, занимавшемуся паллиативной медициной, в убийстве 15 пациентов. В некоторых случаях он поджигал квартиры жертв, чтобы скрыть следы преступления.
Подозреваемый обвиняется в убийстве 12 женщин и трех мужчин в период с сентября 2021 года по июль 2024 года. По данным следствия, он использовал смертельную комбинацию лекарств, сообщает прокуратура в официальном заявлении.
Согласно информации прокуратуры, 40-летний врач без ведома пациентов вводил им анестетик и миорелаксант (вещество, расслабляющее скелетную мышечную ткань). Последний парализовал дыхательные мышцы, что приводило к остановке дыхания и смерти в течение нескольких минут.
Возраст пациентов, находившихся под его наблюдением, составлял от 25 до 94 лет.
В пяти случаях, как утверждает прокуратура, подозреваемый поджигал квартиры жертв, чтобы замести следы.
По данным следствия, 8 июля 2024 года врач убил сразу двух пациентов. Утром он лишил жизни 75-летнего мужчину в районе Кройцберг, а спустя несколько часов - 76-летнюю женщину в районе Нойкёльн. Попытка уничтожить улики не удалась, так как в доме не начался пожар.
«Когда он понял это, он позвонил родственнице женщины и сказал, что стоит перед ее домом, но никто не отвечает на звонки», - рассказали прокуроры.
Прокуратура требует для обвиняемого пожизненного запрета на работу в сфере медицины, а также превентивного заключения под стражу.
С августа прошлого года врач находится под арестом.