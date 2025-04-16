Немецкого врача обвиняют в убийстве 15 пациентов

Подозреваемый обвиняется в убийстве 12 женщин и трех мужчин в период с сентября 2021 года по июль 2024 года. По данным следствия, он использовал смертельную комбинацию лекарств, сообщает прокуратура в официальном заявлении.

Согласно информации прокуратуры, 40-летний врач без ведома пациентов вводил им анестетик и миорелаксант (вещество, расслабляющее скелетную мышечную ткань). Последний парализовал дыхательные мышцы, что приводило к остановке дыхания и смерти в течение нескольких минут.

Возраст пациентов, находившихся под его наблюдением, составлял от 25 до 94 лет.

В пяти случаях, как утверждает прокуратура, подозреваемый поджигал квартиры жертв, чтобы замести следы.

По данным следствия, 8 июля 2024 года врач убил сразу двух пациентов. Утром он лишил жизни 75-летнего мужчину в районе Кройцберг, а спустя несколько часов - 76-летнюю женщину в районе Нойкёльн. Попытка уничтожить улики не удалась, так как в доме не начался пожар.

«Когда он понял это, он позвонил родственнице женщины и сказал, что стоит перед ее домом, но никто не отвечает на звонки», - рассказали прокуроры.

Прокуратура требует для обвиняемого пожизненного запрета на работу в сфере медицины, а также превентивного заключения под стражу.