За время войны более 200 россиян получили паспорта Сербии за «заслуги» перед страной

За три года войны в Украине власти Сербии подписали указы о принятии 204 россиян в сербское гражданство с формулировкой «в интересах республики», выяснили «Важные истории».

Сербский паспорт позволяет путешествовать без виз более чем в 100 стран, включая европейские. В числе россиян, в особом порядке получивших сербское гражданство за «заслуги» перед страной, оказались сотрудники российских оборонных предприятий, менеджеры госкомпаний, глава департамента безопасности РЖД, спонсирующий добровольческий отряд Эспаньола, который воюет в Украине, и чеченский владелец российских активов компании Danone.

«Важные истории» изучили записи в официальном правовом вестнике властей Сербии с начала 2022 по апрель 2025 года, доступ к которым предоставили журналисты сербской сети по расследованию преступности и коррупции KRIK.

Статья закона, на основании которой власти Сербии в особом порядке выдавали паспорта за заслуги перед страной, не требует отказа от другого гражданства и даже проживания в Сербии. В особом порядке сербские паспорта могут получить особо отличившиеся перед страной деятели бизнеса, науки, спорта или искусства. В качестве примера журналисты упоминают российских художников, украшавших храм святого Саввы в Белграде и получивших после этого гражданство.

Основатель российского IT-стартапа, работающий в Сербии с 2015 года, и тоже получивший такой паспорт, на условиях анонимности рассказал «Важным историям», что в его случае решение о выдаче гражданства за заслуги исходило напрямую от властей Сербии.