Фото На огромной территории горит трава: тушению мешают сильный ветер и сложный рельеф

По словам представителя Идаского спасательного центра Андреса Сульга, это самый крупный ландшафтный пожар нынешнего сезона на востоке страны.

«В целом площадь возгорания составила 20 гектаров, но сейчас нам удалось взять его под контроль. На данный момент фронт огня составляет порядка 600–700 метров», - рассказывает Сульг.

«Однако условия очень сложные, потому что даже с помощью техники к очагам пламени трудно подобраться», - констатирует он.

В зоне риска оказались два жилых дома - их прибывшие на место возгорания спасатели начали защищать от огня первыми.

Несмотря на то, что большая часть ресурсов задействована сейчас в Кунда, Сульг заверяет, что способность местных спасателей реагировать на другие экстренные ситуации по-прежнему высока.

Причина возникновения пожара пока неизвестна. Спасатели также работают на химическом заводе в Кивиыли, где после произошедшего в понедельник пожара вновь был замечен дым.

Кроме того, в поселке Роэла горит примерно гектар сухой травы.

Спасатели предупреждают: выжигание сухой травы и сухостоя запрещено законом.

Каждый, кто разводит костер, должен принять меры безопасности, чтобы огонь не распространился на окружающую природу или здания.