Отказ в выдаче визы можно будет оспорить в суде

Партия «Отечество» предложила отклонить законопроект уже на первом чтении. За его отклонение проголосовали 11 депутатов, против - 46. Таким образом, проект прошел первое чтение.

Согласно законопроекту, вместо действующей двухступенчатой процедуры подачи жалобы будет введена обязательная одноступенчатая процедура, после которой заявитель сможет обжаловать решение о визе и результат рассмотрения жалобы в административном суде. Также предполагается увеличение государственной пошлины за рассмотрение жалобы - с нынешних 80 до 160 евро.

В 2017 году Европейский суд постановил, что страны-члены обязаны предусмотреть возможность судебного обжалования решений об отказе в выдаче визы. В отношении Эстонии было начато производство по нарушению, и 29 января Европейская комиссия подала иск в Суд Европейского союза.