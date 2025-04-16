МИКК САЛУ Лишение владельцев серых паспортов права голоса было ошибкой

Возможно, я один из немногих среди авторов Postimees, кто считает, что решение Рийгикогу по вопросу избирательных прав владельцев серых паспортов и российских граждан на муниципальных выборах было ошибкой. Не потому, что они каким-то образом заслуживают права голоса. Также маловероятно объяснение, которое часто используют социал-демократы: будто участие в местных выборах способствует интеграции и сплоченности, - пишет журналист Микк Салу.
Это можно назвать аргументом в духе Эдмунда Бёрка: если что-то работает, вмешиваться не стоит, особенно если отсутствуют убедительные доказательства того, что изменения действительно принесут улучшения. Это правило становится еще более значимым, когда речь идет о такой важной сфере, как избирательная система, закрепленная в Конституции. Рабочую систему лучше оставить без изменений.
В эстонской политике сегодня есть несколько тем, схожих по своей проблематике и причинам. Среди них - борьба EKRE (а ранее преимущественно Центристской партии) против электронных выборов. Сюда же относится дело фонда Salk, которое сначала изучала Комиссия по надзору за финансированием партий, а теперь его оспаривают в суде различные политические силы. Наконец, случай партии «Отечество» и Урмаса Рейнсалу, связанный с вопросами партийного финансирования.
Ни одна из этих тем не затрагивает содержание политики - обсуждаются лишь правила ее проведения. При этом разные партии и их избиратели имеют диаметрально противоположные взгляды на эти вопросы. Решения, которые принимаются, неизбежно вызывают недовольство: кто-то выигрывает, а кто-то ощущает себя ущемленным.
Все это формирует неприятные прецеденты, на которые в будущем будут ссылаться, когда очередная конфигурация власти попытается изменить систему в свою пользу. У различных групп избирателей усиливается ощущение, что существуют скрытые силы, играющие нечестно и стремящиеся подстроить правила под себя. Привлечение членов комиссий и судей к решению таких вопросов только усиливает этот дискомфорт. Это не просто вызывает недоверие - в худшем случае это может стать серьезной угрозой для стабильности.
В каждом из этих случаев можно найти содержательные и искренние аргументы, однако иллюзий строить не стоит: политическая выгода играет не меньшую роль в этих вопросах. В «Отечестве» и Партии реформ наверняка нашлись аналитики, которые тщательно просчитали, как лишение избирательных прав обладателей серых паспортов может повлиять на результаты их партий. EKRE, выступая против электронного голосования, рассуждает в тех же категориях. Когда социал-демократы предлагают ввести ограничения на партийные пожертвования, они тоже, без сомнения, учитывают, какие партии от этого выиграют, а какие окажутся в невыгодном положении.
Идеальной системы для принятия политических решений не существует - компромиссы неизбежны. Игровое поле никогда не бывает полностью равным, и этого не стоит ожидать. Правые партии традиционно обладают большими финансовыми ресурсами благодаря поддержке бизнеса - это их сильная сторона. В то же время численное преимущество простых граждан создает основу для партий, продвигающих популистскую антипредпринимательскую повестку. Представители культурной сферы и лидеры общественного мнения чаще склоняются к левым взглядам, что дает преимущество левым партиям. Партии, находящиеся в парламенте, всегда имеют фору перед внесистемными движениями.
Об этом можно дискутировать бесконечно, искать несуществующую идеальную систему. Но лучше смотреть на картину в целом. После восстановления независимости более тридцати лет в Эстонии регулярно проходят выборы. Были разные правительства и разные коалиции, действуют разные партии и есть выбор для людей с разными взглядами. Почти в каждом избирательном цикле у новой партии есть шанс пройти в парламент. Даже если система неидеальна, в ней все же удается поддерживать хороший баланс между стабильностью и переменами.
В сегодняшней сложной ситуации, когда у страны масса серьезных проблем, заниматься партийными переделками ради чьей-то выгоды - действительно плохая идея. Какой-то вред уже нанесен, и, видимо, это нельзя повернуть вспять. В остальном - лучше оставить все как есть, а если изменить что-то и нужно, то только быстро и четко.
Вместо того чтобы пытаться переиграть правила под себя, эстонским политикам стоило бы заняться классической политикой - убеждать избирателей в правоте своих взглядов.