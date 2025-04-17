Рейн Вейдеманн: – Очень многое будет зависеть от развязки войны России против Украины. А именно, от того – каким будет решение и когда это закончится.

Мы должны признать, что после вторжения России в Украину произошли действительно кардинальные и болезненные изменения.

Признаюсь, что я и сам был очень наивен. Какое-то время одной из моих любимых песен была песня «Хотят ли русские войны?». Я прожил полжизни в Советском Союзе. И вдруг... Я полагал, что наше с Давидом поколение сможет прожить свой век без войны. И вдруг мы опять оказались в ситуации, как перед Второй мировой…

Давид Всевиов: – Рейн, но мы же себя обманывали. Были же Венгрия, Афганистан…

Рейн Вейдеманн: – Обманывали! Тем более, что я и сам тогда служил в Советской Армии и в конце службы, по сути, как оккупант, участвовал во вторжении в Чехословакию – в ту самую Словакию, премьер-министр который будет участвовать теперь в параде в Москве. Вот такой парадокс!

Замечу, что сейчас очень много переживаний и эмоций не только в русскоязычной общине Эстонии, но среди самих эстонцев.

– Как вы считаете, пойдет ли Эстония по пути дальнейшего ужесточения курса в отношении своих неграждан – постоянных жителей? Имею в виду и серые паспорта, и граждан РФ, и граждан Беларуси…