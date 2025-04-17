Каких последствий можно ожидать от срочного изменения Конституции? Пойдут ли неграждане массово подавать документы на гражданство? Изменятся настроения в обществе?
В студию Rus.Postimees приглашены известные общественные деятели – писатель Рейн Вейдеманн и историк Давид Всевиов.
Фрагмент беседы:
– К каким последствиям может привести срочное изменение Конституции?
Давид Всевиов: – Хочу подчеркнуть следующее. Если бы решение о лишении неграждан права голоса было принято в варианте традиционного изменения Конституции, то есть двумя созывами Рийгикогу, тогда бы мы получили примерно то же самое, что применяется в футболе: делается предупреждение с помощью желтой карточки. И всё было бы ясно.
Однако парламентарии действовали иначе. В результате политическая подоплека принятого решения становится еще более очевидной, чем в случае традиционного изменения Конституции двумя созывами.
Я бы лично исходил из нормального варианта изменения Конституции, не форсируя событий. Это важно с точки зрения будущего, ведь мы же не знаем, что будет через год, два или три. А вдруг в таком же срочном порядке кто-то захочет принять, извините, черт знает какую поправку?
– По сути, создан прецедент…
Давид Всевиов: – По сути, создан прецедент. И теперь можно любой другой вопрос точно так же поднять и быстро изменить Основной закон.
Подобные примеры мы уже видели в мировой истории. Два срока президентства (Путина – прим. ред.), потом – Медведев, потом еще два срока и т.д. В этом и заключается опасность изменения Конституции в таком варианте, который был применен и у нас.
Рейн Вейдеманн: – Очень многое будет зависеть от развязки войны России против Украины. А именно, от того – каким будет решение и когда это закончится.
Мы должны признать, что после вторжения России в Украину произошли действительно кардинальные и болезненные изменения.
Признаюсь, что я и сам был очень наивен. Какое-то время одной из моих любимых песен была песня «Хотят ли русские войны?». Я прожил полжизни в Советском Союзе. И вдруг... Я полагал, что наше с Давидом поколение сможет прожить свой век без войны. И вдруг мы опять оказались в ситуации, как перед Второй мировой…
Давид Всевиов: – Рейн, но мы же себя обманывали. Были же Венгрия, Афганистан…
Рейн Вейдеманн: – Обманывали! Тем более, что я и сам тогда служил в Советской Армии и в конце службы, по сути, как оккупант, участвовал во вторжении в Чехословакию – в ту самую Словакию, премьер-министр который будет участвовать теперь в параде в Москве. Вот такой парадокс!
Замечу, что сейчас очень много переживаний и эмоций не только в русскоязычной общине Эстонии, но среди самих эстонцев.
– Как вы считаете, пойдет ли Эстония по пути дальнейшего ужесточения курса в отношении своих неграждан – постоянных жителей? Имею в виду и серые паспорта, и граждан РФ, и граждан Беларуси…
Рейн Вейдеманн: – Трудно сказать. Многое будет зависеть от происходящего в мировой политике – от позиции Евросоюза, действий США в следующие четыре года. Сейчас создается впечатление, что два авторитарных лидера – Путин и Трамп – нашли друг друга. Тем более, что поведение Трампа вообще непредсказуемо.
Обострение международной ситуации, конечно, может случиться. И Россия наверняка будет упрекать Эстонию в том, что неграждан лишили права голоса на местных выборах. Однако на это можно ответить, что каждое суверенное государство вправе само определять, какими будут его отношения со своими гражданами.
Давид Всевиов: – Тяжело давать однозначные ответы. Я их крайне не люблю. Но для меня самое главное – это ответственность и отношение конкретно взятого человека.
Я бы пожелал людям проявлять сейчас меньше эмоций. Участвовать в жизни Эстонии можно не только раз в четыре года, приходя на местные выборы. Существует масса общих дел. Убирайте свою улицу, занимайтесь какими-то другими делами, будьте доброжелательны друг к другу и так далее.
Решение принято и ничего не поделаешь. Мы несем коллективную ответственность за случившееся. Всем людям, которые этим затронуты, хотя и ни в чем не участвуют, советую относиться ко всему спокойнее.
Подробнее в повторе!
- Каких последствий можно ожидать от срочного изменения Конституции ЭР?
- Пойдут ли неграждане массово сдавать на гражданство?
- Каковы реальные цели законопроекта?
- Продолжится ли ужесточение курса в отношении постоянно проживающих в Эстонии серопаспортников и граждан РФ?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja