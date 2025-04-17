Студия Postimees: чего ожидать от изменения Конституции? Рассуждают Рейн Вейдеманн и Давид Всевиов

Как повлияют на настроения в обществе недавние решения Рийгикогу по негражданам, лишенным права голоса? Пойдут ли они массово сдавать на гражданство? Какого эффекта следует ожидать?
В студию Rus.Postimees приглашены известные общественные деятели – писатель Рейн Вейдеманн и историк Давид Всевиов. Следите за беседой в 13:00!
- Каких последствий можно ожидать от срочного изменения Конституции ЭР?
- Пойдут ли неграждане массово сдавать на гражданство?
- Каковы реальные цели законопроекта?
- Продолжится ли ужесточение курса в отношении постоянно проживающих в Эстонии серопаспортников и граждан РФ?